V Italiji največ okužb s koronavirusom od sredine maja

Skupno so doslej v državi potrdili 257.065 primerov okužbe.

Po podatkih ministrstva je v državi trenutno 16.678 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah je okoli tisoč bolnikov, od tega 69 na intenzivni negi.

Italija je bila prva zahodna država, ki je bila prizadeta v pandemiji novega koronavirusa. Po izjemno težkih razmerah v marcu in aprilu pa je imela tedne boljše podatke kot druge evropske države. Nedaven porast okužb vzbuja skrbi pred vnovično uvedbo karantenskih ukrepov kot tudi pred morebitnimi težavami ob začetku novega šolskega leta v septembru.

Velik porast okužb med mladimi

Tedensko poročilo nacionalnega inštituta za zdravje od 10. do 16. avgusta kaže na velik porast okužb med mladimi. Povprečna starost okuženih je okoli 30 let, potem ko je bila marca in aprila povprečna starost okuženih več kot 60 let. Poročilo tudi kaže, da je bilo 28 odstotkov novih okužb povezanih z ljudmi, ki so prišli iz tujine.

V prizadevanjih za zajezitev širjenja okužb je vlada prepovedala ples v barih in nočnih klubih ter uvedla obvezne teste na okužbo za tiste, ki se vračajo iz Hrvaške, Grčije, Španije in z Malte.

