Umrla je ena oseba, skupno število smrtnih primerov pa je naraslo na 131. Na zdravljenju v bolnišnici je trenutno 18 bolnikov, nobeden od njih ni na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v domačo oskrbo odpustili dva bolnika.

To je pet primerov več, kot smo jih zabeležili včeraj.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 21. 8. 2020 (00:00-24:00): - Št. testiranj: 1203 - Št. pozitivnih:... Posted by Vlada Republike Slovenije on Saturday, August 22, 2020

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2617 okužb z novim koronavirusom, aktivnih pa je 370 primerov, je navedeno na spletnih straneh Sledilnika za covid-19.

Ministrstvo do četrtka izdalo 52 tisoč karantenskih odločb

Ministrstvo za zdravje je do četrtka izdalo 52 tisoč karantenskih odločb oziroma 1.500 od ponedeljka do četrtka. Do ponedeljka so jih namreč izdali 50.500. Na ministrstvu pravijo, da bodo delo po uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam prilagodili tako, da bo izdajanje odločb teklo čim hitreje.

Na ministrstvu ob tem upajo, da bo čim več državljanov upoštevalo poziv ministra za zdravje Tomaža Gantarja in se v domovino iz Hrvaške vrnilo še pred uvedbo karantene na meji, ki bo začela veljati v ponedeljek opolnoči. Na vprašanje, zakaj se pojavljajo zamude pri izdaji odločb, saj so nekateri odločbe dobili šele po treh tednih, torej teden dni po izreku karantene, na ministrstvu ne odgovarjajo neposredno. Kot pravijo, bi bilo treba za oceno, kakšen je povprečen čas izdaje odločbe v državi, pogledati vsako odločbo posebej. "Za odločbo na meji pa se v povprečju sicer porabi 12 do 14 minut," dodajajo.

Že v torek so na ministrstvu navedli, da skladno z zakonom o nalezljivih boleznih izdajo karantenske odločbe za vse osebe, za katere prejmejo predlog za odreditev karantene. Velik del odločb izdajo osebam na mejnem prehodu, ki prihajajo iz držav, za katere je obvezna karantena, del pa na predlog epidemiološke službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta opravlja epidemiološko anketiranje potrjenih bolnikov z boleznijo covid-19 in obravnava tesne stike. To lahko traja tudi več dni, nato pa predlaga karanteno, ki traja 14 dni od zadnjega tesnega stika s potrjenim primerom, so zapisali. (STA)