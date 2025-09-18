Nevarna supergliva odkrita v bolnišnicah v Zagrebu in Splitu

V dveh največjih hrvaških bolnišnicah, v Zagrebu in Splitu, so potrdili pojav nevarne glivice Candida auris. Gre za t. i. superglivo, ki je odporna na večino zdravil in lahko pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom povzroči hude, celo smrtonosne okužbe. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je zaradi hitrega širjenja glivice po Evropi pred dnevi razglasil alarm.

V KBC Zagreb so potrdili sum na C. auris pri bolniku, ki je bil premeščen iz ene od evropskih bolnišnic. Kot so zapisali, so takoj uvedli vse potrebne varnostne ukrepe, da bi preprečili širjenje okužbe, piše Index.hr.

Iz KBC Split so sporočili, da so do zdaj potrdili dva primera. Oba bolnika sta še vedno hospitalizirana in se zdravita po pravilih stroke. V Osijeku glivice do zdaj niso zaznali, iz Reke pa še ni uradnega odgovora.

Zakaj je Candida auris nevarna?

Glivico so prvič odkrili leta 2009 na Japonskem, od takrat pa se je razširila po vsem svetu. Posebej nevarna je zato, ker se hitro širi v bolnišnicah, prenaša se prek medicinskih pripomočkov, kot so katetri in respiratorji, ter je odporna na večino protiglivičnih zdravil. V povprečju okužba povzroči smrtnost pri več kot polovici bolnikov.

ECDC: Nujni so strogi ukrepi

Strokovnjaki ECDC opozarjajo, da so ključnega pomena hitro odkrivanje in izolacija okuženih bolnikov, stroga uporaba zaščitne opreme v bolnišnicah ter redna in temeljita dezinfekcija prostorov. Opozarjajo tudi, da je za uspešen boj proti superglivicam nujna okrepitev laboratorijev, saj je pravočasna diagnostika najpomembnejša pri zajezitvi širjenja.

Candida auris je tako postala nov velik zdravstveni izziv, primerljiv s superbakterijami, odpornimi na antibiotike. Zdravniki poudarjajo, da sta ključna preprečevanje širjenja v bolnišnicah in zaščita najranljivejših skupin, to je bolnikov z oslabljenim imunskim sistemom.