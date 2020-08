Iz Hrvaške tudi danes poročajo o okoli 300 okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po neuradnih podatkih doslej poročali o 290 okužbah z novim koronavirusom, tri osebe so umrle. Dve županiji, Zagrebška in Brodsko-posavka, beležita rekordno število novookuženih. Uradno število okuženih v državi bo štab civilne zaščite sporočil ob 14. uri.