Umrli najmanj trije bolniki. Bo Hrvaška podrla nov rekord?

Hrvaški nacionalni štab civilne zaščite je sporočil, da kljub visokemu številu novih okužb z novim koronavirusom ne razmišljajo o popolnem zapiranju Splitsko-dalmatinske županije. Spomnimo, v sredo so na Hrvaškem poročali o rekordnih 358 novih okužbah, največ so jih potrdili na širšem območju Splita, kjer so opolnoči v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev virusa. Po neuradnih podatkih so pri naših južnih sosedih v zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 284 novih okužb, od tega 109 na področju Splita. Za boleznijo covid-19 so v zadnjih 24 urah v državi najmanj umrli trije ljudje.

Po podatkih županijskih štabov civilne zaščite so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 284 novih okužb. Gre za neuradne podatke, v katere niso zajete številke iz vseh županij. Omenjeni podatki kažejo, da so največ oziroma 109 novih okužb potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, od tega 49 potrdili pri prebivalcih Splita. Na področju Zagreba so zabeležili 82 novih okužb, na območju Dubrovnika pa devet. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 16 novih okužb, v Zadrski županiji 14, v Istri pa pet.

Neuradno zabeležili tri smrtne žrtve bolezni covid-19

Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index so za boleznijo covid-19 v zadnjih 24 urah na Hrvaškem umrli trije oboleli. Eno smrtno žrtev so zabeležili v Istri. V bolnišnici v Pulju je namreč za boleznijo covid-19 umrl tuji državljan, rojen leta 1933, ki je imel več drugih zdravstvenih težav.

V sredo so na Hrvaškem poročali o rekordnih 358 novih okužbah, kar je največ od začetka epidemije novega koronavirusa. Foto: Reuters

Na področju Osijeka so v zadnjih 24 urah zabeležili samo dve novi okužbi, je pa za posledicami okužbe z novim koronavirusom v tamkajšnji bolnišnici umrl domačin, rojen leta 1956. Po poročanju Indexa je imel omenjeni moški več kroničnih obolenj. Eno novo smrtno žrtev bolezni covid-19 so zabeležili tudi v Vukovarsko-srijemski županiji, kjer so zabeležili šest novih okužb. Uradni podatki o številu okužb na Hrvaškem bodo znani po 14. uri.

Split: ljudje zaradi strožjih ukrepov precej razburjeni

V Splitsko-dalmatinski županiji, od koder so včeraj poročali o 138 novih okužbah, so od polnoči v veljavi strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. V lokalih in restavracijah so obvezne zaščitne maske, zaprte so telovadnice in fitnes centri, na porokah in drugih dogodkih pa se ne sme zbrati več kot 50 ljudi. Omenjeni ukrepi bodo v veljavi dva tedna, lokalne oblasti pa napovedujejo okrepljen inšpekcijski nadzor.

Po poročanju HRT so prebivalci zaradi uvedbe strožjih ukrepov precej razburjeni, saj telefoni uradnih institucij neprestano zvonijo. Jezni so predvsem lastniki fitnesov in gostinskih lokalov, pa tudi nekatere bodoče neveste. Oblasti kljub temu apelirajo na ljudi, naj se ukrepov držijo, saj se bo v kratkem začelo novo šolsko leto. Za razliko od ostalih županij bodo namreč morali osnovnošolci od petega do osmega razreda ter dijaki v razredih nositi maske. Pred zahtevno nalogo so tudi zaposleni v turizmu, ki morajo letošnjo turistično sezono čim dlje obdržati pri življenju.