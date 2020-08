Na Hrvaškem še več novih okužb, nova žarišča v Dalmaciji

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je pred sejo ožjega kabineta hrvaške vlade dejal, da so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah potrdili višje število novih okužb kot dan pred tem. V torek so pri naših južnih sosedih poročali o 219 novih okužbah. Po neuradnih podatkih so v zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 120 novih primerov okužb, v to številko pa niso zajeti podatki o novih okužbah iz Dalmacije. Beroš je med drugim izjavil, da so se nova žarišča pojavila v Splitu, omenjal je telovadnice in fitnes centre.

"Ostajam v stiku z epidemiologi, dobro je, da na podlagi naših dozdajšnjih dogovorov županijski štab predlaga nove ukrepe. Najpomembneje je, da imajo na terenu informacije o tem, katera so nova žarišča, ker se pojavljajo nova, med drugim tudi telovadnice in fitnes centri," je glede razmer v Splitu novinarjem dejal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš. Ob tem je dodal, da porast novih okužb zahteva hiter odziv, poroča hrvaški spletni portal Index.

V zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 120 novih okužb

Koliko novih okužb so v zadnjih 24 urah zabeležili v Dalmaciji, še ni znano, za zdaj niso na voljo niti podatki županijskih štabov civilne zaščite s tega območja. Po neuradnih podatkih so sicer pri naših južnih sosedih v zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 120 novih okužb z novim koronavirusom.

V Zagrebu so potrdili 67, v Istri osem, v Primorsko-goranski županiji sedem, v Ličko-senjski županiji tri, v Brodsko-posavski županiji 13, v Požeško-slavonski županiji štiri, v Sisačko-moslovački županiji osem, v Osječko-baranjski županiji sedem, v Vukovarsko-sremski županiji pa tri nove okužbe z novim koronavirusom. Uradni podatki o številu okužb bodo znani po 14. uri.

V Novalji na Pagu tri nove okužbe, v Istri 81 aktivnih primerov okužb

V Ličko-senjski županiji so nove okužbe potrdili pri prebivalcih mesta Novalja na otoku Pagu, ki je le streljaj oddaljeno od razvpite plaže Zrće, ki tudi v letošnji turistični sezoni kljub pandemiji novega koronavirusa slovi po divjih zabavah. V omenjeni županiji trenutno beležijo 18 aktivnih primerov okužb. Za novim virusom je v omenjeni županiji skupaj zbolelo 53 ljudi, en človek je zaradi bolezni covid-19 umrl.

V Ličko-senjski županiji so nove okužbe potrdili pri prebivalcih mesta Novalja na otoku Pagu, ki je le streljaj oddaljeno od razvpite plaže Zrće. Foto: Getty Images

V Istri so med tem potrdili osem novih okužb, od tega gre v treh primerih za ljudi, ki so zaradi tesnih stikov z okuženimi v samoizolaciji. Okužbo so potrdili tudi pri državljanu Avstrije, ki je v postopku vračanja v matično državo. Trenutno je na območju Istrske županije 81 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom.

Minister v samoizolaciji, test na novi koronavirus bodo ponovili

Okužbo z novim koronavirusom so medtem potrdili tudi na hrvaškem ministrstvu za gradbeništvo, prostorsko ureditev in državno premoženje, ki ga vodi Darko Horvat. Okužbo so potrdili pri ministrovi pomočnici, ki ima blage simptome okužbe. Zaradi tesnega stika so epidemiologi na novi koronavirus testirali tudi Horvata. Test je bil negativen, minister pa kljub temu ostaja v samoizolaciji. Testiranje bo moral ponoviti čez pet dni, poroča HRT.