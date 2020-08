V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili najmanj 58 okužb z novim koronavirusom, od tega 13 v Istri. Do zdaj je podatke sicer sporočilo deset županij od 21. Končni podatki za celotno Hrvaško bodo znani ob 14. uri.

Seštevek števila okužb po posameznih županijah se zaradi različnih intervalov, v katerih zajemajo podatke, lahko razlikuje od skupnega števila okuženih, ki ga objavi nacionalni štab ob 14. uri.

Včeraj nič, danes 13

Do zdaj so največ okužb v zadnjih 24 urah potrdili v Zagrebu, in sicer 30. Sledi Istra s 13 primeri. Gre za velik skok od včeraj, ko v Istri ni bilo nobenega novega primera, poroča hrvaški spletni portal Index.hr.

V soboto kar 306 okužb

Do zdaj so na Hrvaškem skupaj potrdili 8.311 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 173 ljudi. Trenutno je aktivno okuženih 2.212 ljudi. Največ okužb do zdaj so potrdili v soboto, in sicer 306.

Od danes karantena za potnike iz Hrvaške

Slovenci, ki se vračajo iz Hrvaške, morajo od danes v obvezno 14-dnevno karanteno. Obstajajo sicer številne izjeme, na primer za dnevne in tedenske migrante, lastnike nepremičnin in plovil ter vse, ki imajo na Hrvaškem neodložljive opravke.

Preberite še: