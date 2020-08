Na Hrvaškem je ostalo več kot 30 tisoč Slovencev

Potem ko na mejnih prehodih včeraj, proti pričakovanjem, ni bilo zaznati povečanega vračanja slovenskih turistov iz Hrvaške, smo preverili, koliko Slovencev se je kljub karanteni odločilo ostati na Jadranski obali. Slovenci, ki se od danes vračajo iz Hrvaške, morajo namreč skladno z vladnim odlokom v obvezno 14-dnevno karanteno.

Številke niso povsem znane, natančnih ne pozna niti notranji minister Aleš Hojs. Na vladni novinarski konferenci je ocenil, da je slovenskih državljanov na Hrvaškem od 30 tisoč do 40 tisoč. "Ljudje, ki nimajo obveznosti – so na primer upokojenci ali nimajo šoloobveznih otrok –, so se morda odločili, da ostanejo na Hrvaškem," je dejal Hojs.

Dejal je še, da je v zadnjih treh dneh hrvaško-slovensko mejo prestopilo okoli 63.000 slovenskih potnikov. V zadnjih treh dneh so na mejnih prehodih izdali 2138 karantenskih odločb ljudem, ki so prihajali iz držav na rdečem seznamu, kar takrat Hrvaška še ni bila.

V kampih ostalo še 1.500 Slovencev

Hrvaški Večernji list piše o najmanj 45 tisoč Slovencih na Hrvaškem, portal Avtokampi.si pa je pridobil drugačne podatke. Če je bilo še v nedeljo na Hrvaškem 38 tisoč Slovencev, jih je bilo v ponedeljek še 31.500. Petindvajset tisoč naj bi jih bivalo v lastniških nepremičninah, v avtokampih dopustuje 1.500 slovenskih turistov. Koliko jih je do ponedeljka ponoči zapustilo južno sosedo oziroma koliko jih je danes še na Hrvaškem, bo znano jutri.

Na Hrvaškem še vedno pol milijona turistov

Ta teden imajo v državi že okoli 200.000 turistov manj kot v tednu poprej. Še posebej se čuti odliv Avstrijcev in Slovencev, vendar pa tuji turisti še vedno ostajajo na Hrvaškem, tudi tisti iz držav, ki so opozorile svoje državljane, da je Hrvaška na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko in da jih ob povratku v domovino čakajo določeni ukrepi, kot sta karantena ali testiranje. Po navedbah Večernjega lista na Hrvaškem kljub temu še vedno dopustuje okoli pol milijona turistov. Od tega 420 tisoč tujih, med katerimi prednjačijo Nemci, sledijo Poljaki, Slovenci in Čehi.

Kot navaja Večernji list, je Nemcev okoli 150.000. Okoli 100.000 je domačih gostov, sledi 65.000 Poljakov, 45.000 Slovencev in 40.000 Čehov. Madžarov je okoli 20.000, Italijanov pa 15.000. Okoli 10.000 je še Avstrijcev in Britancev. Slednji medtem še vedno prihajajo na Hrvaško; samo prejšnji teden jih je na letališči v Dubrovniku in Splitu prišlo okoli pet tisoč, navaja časnik.