Na Hrvaškem potrdili 136 okužb

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer okužbe s koronavirusom, ob 151.582 opravljenih testih skupaj potrdili 8.312 okužb, od tega je bila okužba v 51,4 odstotka primerov potrjena pri moških.

V soboto na Hrvaškem 62 porok

V tej državi imajo trenutno 2213 aktivnih primerov. 7519 oseb je v samoizolaciji. Na bolnišničnem zdravljenju je 163 ljudi, včeraj so na novo hospitalizirali 16 oseb. V zadnjem dnevu sta dve osebi umrli, ena v Osijeku in ena v Splitu, skupno število smrti se je povzpelo na 173. Med okuženimi je tudi 199 zdravstvenih delavcev.

Največ okužb so tudi tokrat potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji (77) in v prestolnici Zagreb (38). Kot eno izmed žarišč v Zagrebu so bile pretekli konec tedna poroke. Kot je danes povedal Damir Trut, pomočnik ministra za notranje zadeve, je bilo v soboto na območju Zagreba prirejenih 62 poročnih slavij, na katerih je bilo več kot sto ljudi.

Danes še zadnji dan brez karantene

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike bo treba ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo danes po polnoči v 14-dnevno karanteno. Policija ob tem dopustnikom svetuje, da z odhodom domov ne odlašajo do popoldneva ali večera, s čimer se lahko izognejo gneči in čakanju na meji. Prav tako potnikom svetujejo, da izberejo manj obremenjene mejne prehode.

V BIH 127 okužb



V BiH so minuli petek poročali o 364 novih okužbah, konec minulega tedna pa je število okužb padlo. Danes so jih potrdili 127. V zadnjih 24 urah so največ okužb, 90, potrdili v Republiki srbski. Tam sta tudi umrla dva bolnika s covidom-19, v Federaciji BiH pa devet. V državi so doslej potrdili več kot 18.000 okužb, umrlo je 537 bolnikov. (STA)