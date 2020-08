Na meji s Hrvaško danes pričakujejo gnečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je zadnji dan, ko dopustnikom pri vstopu iz Hrvaške v Slovenije ne bo treba v 14-dnevno karanteno. Na mejnih prehodih zato pričakujejo gnečo. Da bi se izognili izigravanjem in "švercanju" čez Madžarsko, bo policija okrepila nadzor tudi na vzhodni meji.

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike bo treba ob vstopu iz Hrvaške v Slovenijo danes po polnoči v 14-dnevno karanteno. Ker je bilo v soboto na Hrvaškem še vedno okoli 70 tisoč Slovencev, večje gneče pa zadnje dni na mejnih prehodih ni bilo, je danes pričakovati daljše čakalne dobe na meji. Najbolj obremenjeni bodo po pričakovanjih mejni prehodi Gruškovje, Jelšane in Dragonja.

Policija poziva: Ne čakajte do zadnjega

Policija ob tem dopustnikom svetuje, da z odhodom domov ne odlašajo do popoldneva ali večera, tako pa se lahko izognejo gneči in čakanju na meji. Prav tako potnikom svetujejo, da izberejo manj obremenjene mejne prehode.

"Švercanja" čez Madžarsko in Italijo ne bo

Ob tem so se pojavljali tudi namigi, da bi lahko dopustniki, da bi se izognili obvezni 14-dnevni karanteni, v Slovenijo po polnoči vstopili tudi preko Madžarske ali celo Italije.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je za TV Slovenija to zavrnil in dejal, da je policija na to pripravljena. "V tem primeru policija ni pripravljena samo na naši južni meji, ampak tudi na vzhodni. Namigi, da bi se lahko kdo, po domače povedano, švercal čez Madžarsko ... te manipulacije ne bodo uresničljive," je povedal. Nadzor na meji z Italijo za zdaj ni predviden.

Hojs je napovedal, da bo treba pri tem priložiti dokazilo o tem, od kod prihajate, predvsem, da ne iz BiH.

