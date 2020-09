Na Hrvaškem znova velik skok okuženih s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so ob 4.122 testiranih osebah zabeležili 311 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. To je več, kot jih je bilo skupaj v ponedeljek in torek. V Štabu civilne zaščite poudarjajo, da ni novih žarišč okužb, temveč gre za večji prenos koronavirusa.