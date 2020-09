Na Hrvaškem podobne številke kot včeraj

Od 25. februarja, ko so v sosednji državi potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so do zdaj potrdili 10.414 okužb. Okrevalo je 7.735 ljudi, medtem ko je 187 ljudi umrlo, so še sporočili.

Do zdaj so testirali več kot 171.220 ljudi, od tega nekaj manj kot 3.000 v preteklih 24 urah. V samoizolaciji je 8.808 ljudi, so dodali, poroča STA.

Največ primerov v Splitsko-dalmatinski županiji in Zagrebu

Dnevna poročila epidemiologov so danes že objavili tudi nekateri županijski štabi civilne zaščite. Glede na njihove podatke je bilo v preteklih 24 urah največ novih okužb znova v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer so potrdili 45 novih primerov. Sledita Zagreb z 29 novimi primeri ter Požeško-slavonska županija, v kateri je bilo na testiranju pozitivnih 16 ljudi.

Na Hrvaškem so danes ob strogih epidemioloških ukrepih začeli novo pedagoško leto v vrtcih. Naslednji ponedeljek načrtujejo začetek novega šolskega leta v osnovnih in srednjih šolah, poroča STA.

Včerajšnji podatki: