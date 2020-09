Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom so na seji vlade razpravljali tudi o epidemioloških razmerah. Včeraj so v Sloveniji ob 1.653 testiranjih potrdili 53 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, dan prej, v torek, je bilo 55 novih okužb. Seje vlade sta se med drugim udeležila direktor NIJZ Milan Krek in vodja svetovalne skupine ministrstva za zdravje za covid-19 Bojana Beović.

Maska in razkuževanje obvezna, če ni mogoča razdalja

Po seji je vladni govorec Jelko Kacin dejal, da je vlada zaradi preprečitve ponovnih izbruhov bolezni covid-19 sprejela nov odlok, ki določa, da sta začasno obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, in razkuževanje rok. "Maska ni obvezna, če se zagotovi primerna razdalja," je dodal. "Če je pisarna, kjer delata dva, v javnem prostoru, potem maska ni obvezna, še posebej če je omogočeno prezračevanje," je ponazoril.

Šole so izjema

Kot je še povedal, ta odločitev ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode ter športno in rekreativno dejavnost, za katere se glede uporabe zaščitnih mask še naprej uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Če šole ne bi izključili iz odloka, bi morali otroci, tudi prvošolci, maske nositi tudi v razredih, je dejal Kacin.

Odlok bo že danes objavljen v uradnem listu in bo tako danes že začel veljati.

Inšpektorji jutri na teren

Vlada je na Facebooku napisala, da bodo z jutrišnjim dnem pristojni inšpektorji začeli opravljati nadzor nad spoštovanjem obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru. V skladu z določbami Zakona o nalezljivih boleznih bodo lahko kršiteljem odloka izrekali tudi globe, so še dodali.

Kaj določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2



- pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru (tudi na javnem potniškem prometu) je obvezna uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), če v prostoru ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje več kot dva metra,



- obvezno razkuževanje rok,



- izjeme od obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri odloku so pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami, kjer se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Za tolmače za slovenski znakovni jezik v komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi ali naglušnimi osebami uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni obvezna,



- izjeme glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza so tudi vzgojno-izobraževalni zavodi ter organizirana športna dejavnost. Tam se uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje,



- pristojni inšpektorji bodo opravljali nadzor nad spoštovanjem odloka, prav tako pa bodo lahko v skladu z določbami Zakona o nalezljivih boleznih kršiteljem odloka izrekali tudi globe,



- strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost,



- z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok z istim imenom, ki ga je vlada sprejela 24. 6.

Kot je še dejal Kacin, še naprej ostajajo veljavne trenutne omejitve glede zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri čemer je strokovna skupina opozorila, da morajo omejitve veljati tudi za vsa zasebna zbiranja.

Kacin: Ne želijo razkriti, kje so se z virusom okužili

Kacin je dejal, da veliko okuženih še vedno ne želi razkriti, kje so se z virusom okužili, zato Kacin državljane poziva, naj dosledno upoštevajo samozaščitne ukrepe. "Ohranjajmo fizično distanco, skrbimo za higieno rok in kašlja, izogibajmo se udeleževanja večjih dogodkov in predvsem bodimo pozorni na morebitne znake okužbe. V primeru suma na okužbo o tem takoj obvestimo svojega osebnega zdravnika," je dejal Kacin.

"Virus se v Sloveniji ponovno širi predvsem z lokalnimi prenosi"

Današnji podatki kažejo, da smo pri zamejevanju vnosa okužb iz tujine uspešni, je še dejal Kacin. "Gre za spodbuden podatek, sploh ob upoštevanju, da se epidemiološka slika v večini evropskih držav, tudi v naši neposredni soseščini, ponovno slabša," je dejal. "To pomeni, da se virus v Sloveniji ponovno širi predvsem z lokalnimi prenosi."

"Bojimo se novega vala in kombinacije jesensko-zimskih respiratornih okužb"

Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je dejala, da imamo vse več hospitaliziranih bolnikov s covid-19 in bolnikov na intenzivni negi. "Bojimo se novega vala in kombinacije jesensko-zimskih respiratornih okužb," je dejala.

Kot je še poudarila, je uporaba mask učinkovit način preprečevanja širjenja virusa. "Dokaz za to so zaposleni v zdravstvu, ki so kljub stiku z okuženimi z uporabo mask preprečili okužbo," je dodala.

Kot je dejala, prihajajo časi, ko klinično ne bo mogoče ločiti, ali ima nekdo covid-19, gripo ali prehlad. "Potrebno je, da ob znakih respiratornih bolezni nadenemo masko in tako zaščitimo svoje najbližje," je poudarila.

Kacin je pokazal grafiko, ki prikazuje učinkovitost uporabe maske in tveganje za prenos novega koronavirusa v različnih okoliščinah. Grafiko lahko vidite spodaj:

Foto: Vlada RS