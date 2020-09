Je znanega politika med prenosom v živo zadela kap? #video

Incident se je zgodil med Paulovo oddajo Liberty Report, ki jo vsak teden v živo prenaša prek spletne strani YouTube in v kateri je tokrat govoril o državnih sredstvih za okrevanje gospodarstva po epidemiji covid-19.

85-letni Ron Paul je na družbenem omrežju Twitter svojim sledilcem kasneje iz bolnišnične postelje sicer sporočil, da se počuti dobro:

Message from Ron Paul: "I am doing fine. Thank you for your concern." pic.twitter.com/aALmLn8xIj