Pošastno mučil psa, nato dobil "obisk" in se podelal v hlače #video

Čeprav je Izrael za omejitev širjenja novega koronavirusa povsem ugasnil javno življenje, to več kot dvesto razjarjenim ljudem v mestu Bat Yam ni preprečilo, da se v torek zvečer ne bi zbrali pred stanovanjem moškega, ki je srdito tepel svojega psa in to posnel, videoposnetki okrutnega početja pa so skupaj z njegovim domačim naslovom "ušli" na Facebook. Mučitelja živali je morala iz njegovega stanovanja rešiti policija.