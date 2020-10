Neumnost skladiščnika, ob kateri ostaneš brez besed #video

Zvezda zgornjega videoposnetka, ki se mu danes krohotajo na vseh večjih zabavnih spletnih portalih, med drugim na forumu Reddit in spletni strani 9gag, ni le iznajdljivec z vžigalnikom, temveč tudi njegov sodelavec, ki je v smeri tlečega kupa bombaža začel mahati z velikim posušenim palmovim listom.

"Aha, vidim, kaj namerava. Ogenj bo odpihnil stran. So ti ljudje kdaj sploh že videli nekaj goreti?" je v komentarju sarkastično pripomnil eden od uporabnikov Reddita.

Foto: YouTube / Posnetek zaslona Zanimivost: bale gorečega bombaža so včasih gasili s kerozinom, naftnim derivatom, ki se danes najpogosteje uporablja kot letalsko gorivo. Ko je bala bombaža praviloma zagorela na zunanji strani, požar pa se je nato širil navznoter, ga niso mogli pogasiti z vodo, saj ta ni pronicala dovolj globoko v balo.



Namesto vode so zato uporabili bolj pronicljivi kerozin, ki ni zagorel, saj bombaža, to je razvidno tudi iz uvodnega videoposnetka, od vžigu ne pogoltnejo plameni, temveč zgolj tli in še to pri razmeroma nizki temperaturi.

