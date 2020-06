Bralka se je ustrašila "čudnega" sršena: bilo je nekaj drugega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji živi več kot 500 različnih vrst čebel, našo bralko pa je v enem od botaničnih vrtov v državi prestrašila največja med njimi - lesna čebela. To v primerjavi z običajno kranjsko čebelo pri nas opazimo razmeroma redko, zaradi velikosti in barv pa ji je mogoče prisoditi lastnosti katere od žuželk, ki so znane po bolečih pikih.