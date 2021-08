Alarmantna statistika: letos že 22 smrti v gorah

Kljub številnim preventivnim dejavnostim na področju varne hoje v gore imajo gorski reševalci tudi letos polne roke dela. Do včerajšnjega dne so sodelovali že v 375 intervencijah (lani jih je bilo v celotnem letu 483), kar je skrb zbujajoč podatek. Za varno pot v gore je nujno načrtovanje planinske ture in upoštevanje osnovnih nasvetov obiskovanja gora, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije, kjer ta konec tedna zaradi praznika in stabilne vremenske napovedi pričakujejo povečan obisk gora.