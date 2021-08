Resnica ali le statistika? Avtomobili, ki se najmanj kvarijo.

Foto: ADAC Delavci nemškega avtomobilskega kluba ADAC so morali v lanskem letu, ki ga je iz vidika mobilnosti sicer pošteno ohromila epidemija covid-19, posredovati v 3,3 milijona primerih okvar avtomobilov. To je bilo deset odstotkov manj kot leta 2019. Kar 46 odstotkov vseh primerov je bilo povezanih z okvaro avtomobilskega akumulatorja, slabih 16 odstotkov pa z okvaro motorja. Največje konice okvar akumulatorjev so bile prav po koncu najstrožjih omejitev oziroma “lockdownov”. Avtomobili, ki so bili dolgo le parkirani, so imeli pričkovano nadpovprečno število izstrošenih baterij.

V statistiko okvar so pri ADAC vključili 25 različnih avtomobilskih znamk in 109 modelov. Vključili so avtomobile, ki so bili stari od tri do deset let. Pogoj je bil tudi vsaj 10 tisoč prodanih primerov avtomobila, kar analizo omejuje predvsem na velikoserijski razred vozil. V analizo niso vključili pomoči, ko je šlo za neposredno ali posredno krivdo voznika - taka primera je pomanjkanje goriva ali prebite pnevmatike.

Foto: ADAC

Kot kažejo spodnji rezultati po posameznih modelih, se lahko število okvar močno razlikuje med posameznimi letniki. Nekateri modeli imajo malo težav kot novi, precej več pa pri starejših letnikih. Taka primera sta bila kia ceed (52 okvar na tisoč vozil) in hyundai i20, tudi pri novejših letnikih sta imela nadpovprečno veliko okvar smart fortwo in smart forfour.

Med majhnimi avtomobili so letos na vrhu z najmanj okvarami audi A1, citroen C3, fiat punto in honda jazz. V spodnjem srednjem so najvišja mesta zasedli audi A3, audi Q3, BMW serije 1 in serije 2, BMW X1, citroen berlingo in ostali. Med avtomobili z malo okvarami izstopata znamki Audi in BMW, enako tudi Toyota. Presenetljivo dobro se je odrezal fiat punto, enako tudi dacia sandero. V spodnjem srednjem razredu se je zelo dobro odrezal trojček seat ibiza-škoda fabia-VW polo. Tudi VW golf je imel komaj opazno število okvar oziroma pomoči na cesti, tekmeca ford focus in opel astra sta imela v primerjavi z golfom več okvar pri starejših letnikih.

Pregled - majhni avtomobili (št. okvar na 1000 vseh pomoči na cesti)

Foto: ADAC

Pregled - spodnij srednji razred avtomobilov (št. okvar na 1000 vseh pomoči na cesti)

Foto: ADAC

Pregled - srednji razred avtomobilov (št. okvar na 1000 vseh pomoči na cesti)

Foto: ADAC