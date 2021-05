Lepše napovedi za olimpijske igre v Tokiu si ne bi mogli zamisliti. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, kajakašici na mirnih vodah, sta si zadnji konec tedna na tekmi svetovnega pokala v Szegedu priveslali tretje in prvo mesto. "Čoln je res letel," je svoje občutke opisala Špela Ponomarenko Janić.

Kot smo že večkrat poudarili, sta Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman eni glavnih kandidatk za medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu. To sta v preteklosti že dokazali z medaljami na največjih tekmovanjih, zadnji dokaz pa je tekma svetovnega pokala na Madžarskem, ko sta bili v dvojcu tretji na 500 metrov (olimpijska disciplina, op. p.), dan pozneje sta zmagali še na 200-metrski razdalji. Zelo zanimiva je njuna statistika. Do zdaj sta enajstkrat štartali v dvojcu in vsakokrat sta stali na stopničkah, kar je v veslanju ali v kateremkoli športu prava redkost.

Na trenutke jima je čoln res dobro tekel in to je zelo doba popotnica za nadaljevanje sezone. Foto: Nina Jelenc

Dobre občutke želita povezati od štarta do cilja

"Zelo sem zadovoljna s tekmami in seveda tudi z medaljami. A najbolj me veseli, da vidim napredek. Mislim, da sva v primerjavi z letom 2019 naredili korak naprej. Morda tudi v primerjavi z ostalimi sezonami. Občutki, ki so se pojavljali v določenem obdobju tekme, so bili veliko boljši kot do zdaj. Kaj takšnega do zdaj še nisem občutila. Čoln je res letel. Glede na to, da je to šele začetek sezone, je to zelo dober znak. Verjamem, da lahko natrenirava, da te občutke poveževa od štarta do cilja," nam je uvodoma v pogovoru povedala Špela Ponomarenko Janić, izkušenejša članica slovenskega čolna.

Foto: Osebni arhiv

Ta je poudarila, da sta zelo popravili tudi štart, saj je bil ta v preteklosti njuna šibka točka, ko sta po prvih nekaj zavesljajih zaostajali pol dolžine čolna. Zdaj se jima to ni dogajalo. Poleg vsega sta letos zaradi več razlogov malokrat sedeli v dvojcu.

"Na pripravah v Afriki nisva imeli možnosti veslati v dvojcu. Še dva tedna nazaj je bilo hladno in naju Stjepan (Stjepan Janić – trener in mož Špele, op. p.) ni želel obremenjevati s tem, da bi še bolj zmrzovali, saj sva v dvojcu veliko bolj mokre. Bali smo se, da se ne bi prehladili in zboleli. Boljšega vremena ni in ni bilo, tako da sva pred tekmo morda opravili pet treningov v dvojcu. Glede na to, da so bili občutki v čolnu vseeno boljši kot prej, nas to navdaja z optimizmom in podlago, na kateri lahko gradimo naprej. Vsi verjamemo, da je v dveh mesecih lahko še veliko boljše."

"Na koncu nama ostane še nekaj energije in na ta način lahko dvigneva ritem, medtem ko ostale tekmovalke tam izgubljajo." Foto: Nina Jelenc

S pametjo od štarta do cilja

Enajst skupnih štartov in enajstkrat na stopničkah. Kljub tej izjemni statistki, ki jo imata skupaj z Anjo, še vedno iz treninga v trening iščejo izboljšave. To se kaže tudi na tekmah. Videti je, da njihove ambicije segajo v nebo.

"Bilo je potrebnega veliko prilagajanja. Več treningov, ko opraviva, bolj čutiva druga drugo. Običajno imava na začetku sezone nekaj slabih treningov v dvojcu, a tega letos sploh ni bilo. Zgodilo se je samo enkrat, a še takrat sva imeli slabe nastavitve v čolnu. Mislim, da imava pred ostalimi največ prednosti v usklajenem veslanju. Na 500-metrski razdalji moraš taktično dobro tekmovati. Ne moreš kar od štarta do cilja noreti in iti z glavo skozi zid. Mislim, da nama moje izkušnje pri tem veliko pomagajo. Mlajše tekmovalke štartajo 'na polno' in veslajo, dokler se ne zaletijo v zid. Midve poskušava iti s pametjo od štarta do cilja. Na koncu nama ostane še nekaj energije in na ta način lahko dvigneva ritem, medtem ko ostale tekmovalke tam izgubljajo."

Mokri s skirojem hiteli na testiranje Foto: Nina Jelenc

Špela in Anja sta se lani načrtno odločili, da se ne bosta udeležili nobene mednarodne tekme, tako da sta zadnji konec tedna v Szegedu prvič izkusili tekmovanje s koronskimi ukrepi. Tekmovalci so morali nositi maske in na vsake tri dni jih je čakalo testiranje.

"Zanimivo je bilo, da sva imeli po polfinalni tekmi le pol ure časa, da narediva PCR-test. Mokri sva šli na električni skiro in odhiteli na testiranje. Kaj hočemo, takšni ukrepi veljajo za vse in se sploh ne obremenjujemo s tem. Tudi na olimpijskih igrah nas bodo testirali in se že zdaj nekako navajamo na vse skupaj," je razlagala primorska kajakašica, danes tudi že mama dveh otrok.

Anja Osterman, Stjepan Janić in Špela Ponomarenko Janić Foto: Nina Jelenc

Pred olimpijsko tekmo še evropsko prvenstvo

Letos bosta slovenski kajakašici na mirnih vodah nastopili še na evropskem prvenstvu. Ocenili so, da bi bila samo ena tekma pred olimpijskimi igrami premalo. "To evropsko prvenstvo bomo vzeli bolj kot tekmo za trening, kar pomeni, da za EP ne bomo ravno tempirali forme," je še povedala 39-letna slovenska športnica.