Ponavadi potrkajo na njena vrata, ko je to najmanj primerno

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman imata v kajakaškem dvojcu že vrsto medalj z največjih tekmovanj. Zato tudi povsem upravičeno sodita v sam svetovni vrh kajakaštva na mirnih vodah. Foto: Nina Jelenc

Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, slovenski kajakašici na mirnih vodah, se trenutno v Zagrebu vneto pripravljata na olimpijske igre v Tokiu, kjer v kajaku dvosedu sodita v najožji krog za medalje. Do olimpijske tekme ju čaka še kar nekaj napornih treningov, verjetno pa tudi kakšen obisk doping kontrole. Po besedah naše sogovornice ti ponavadi zbirajo najmanj primerne trenutke.

Obiščejo ju vsaj petkrat na leto

"K Špeli in k meni pridejo najmanj petkrat na leto. Dejansko vemo, da bodo prišli na nekaj mesecev. Težava je, da pridejo na tisti dan, ko imamo prosto. In ponavadi na vrata potrkajo ob 6.30 zjutraj. Mene je to tako motilo, da sem si enkrat uro spremenila na deveto uro zvečer. A ker je imela Špela takrat vseeno kontrolo zjutraj, so tudi k meni potrkali ob 6.30 zjutraj. Sicer nimam nobenih težav. Naj pridejo, kadar hočejo. Podpiram, da testirajo čim več športnikov. Raje bi videla, da več testirajo tiste sumljive športnike."

V Južni Afriki se je spoznavala tudi s tamkajšnjimi divjimi živalmi. Foto: Osebni arhiv

Tudi za Anjo in Špelo so bile letošnje priprave nekoliko drugačne kot sicer. Zadnjih nekaj let so trenirali v Avstraliji, a so zaradi pandemije koronavirusa letos 40 dni trenirali v Južni Afriki. Priprave so dobro uspele. Temperature so bile ravno pravšnje, na dan pa so preveslali 30 kilometrov, kar je pri njih standard. Edina manjša pomanjkljivost je bila, da v Južni Afriki nista mogli nič trenirati v dvojcu. Vanj sta se usedli šele dva tedna nazaj v Zagrebu, kamor so se odpravili po pripravah v Južni Afriki.

"Res je, da večino treningov naredimo v enojcu, šele pozneje se usedeva v dvojec. Ko smo prišli v Zagreb, je bilo prvi mesec zelo hladno. Telo se na te temperature težko navadi in tudi prej se utrudi, ko dihaš hladen zrak. Prvi mesec v Zagrebu se sploh nisva usedli v kajak dvosed. Vanj sva se usedli šele dva tedna nazaj, pravzaprav sva v njem sedeli trikrat. Občutki so mešani. Včasih si morda nekoliko utrujen od treninga v enojcu … Ampak za zdaj nama gre vse po načrtu in načrtujemo stopnjevanje forme.

Čoln je že pripravljen za prihajajoče tekme. Foto: Osebni arhiv

Z načrti tekmovanj so imeli kar nekaj zmešnjav

Anja in Špela lansko sezono, v katero je že zarezal koronavirus, nista tekmovali. Nista želeli nič tvegati in sta se raje odločili, da se bosta v miru še enkrat začeli pripravljati na olimpijsko sezono. Gladko ni šlo tudi letos, ko so sprva odpovedali evropsko prvenstvo, nato pa ga prestavili na drugo prizorišče.

Logistično se je bilo zelo težko organizirati, kje bomo tekmovali. Načrt je, da bomo tekmovali na prvem svetovnem pokalu v Szegedu, potem bomo tekmovali še na evropskem prvenstvu. Sprva bi to moralo biti organizirano v Nemčiji v Duisburgu, a so ga nato prestavili v Poznan na Poljskem. Skratka, bilo je kar nekaj zmešnjave in odločili smo se tudi, da bova tekmovali le v dvojcu. Torej šli bomo na uvodni svetovni pokal, evropsko prvenstvo, nato sledijo olimpijske igre.

Kako bo v Tokiu, težko pove Anja Osterman že kar nekaj časa trenira v Zagrebu. Foto: Osebni arhiv

Nekaj časa je v zraku viselo vprašanje, ali bosta na olimpijskih igrah nastopili le v kajaku dvosedu ali tudi v kajaku enosedu. Zdaj je dokončno jasno, da bosta na štartu 500-metrske razdalje v enojcu, ki je na sporedu dan po finalu kajaka dvoseda. Za Ostermanovo bodo olimpijske igre v Tokiu prve. Ali 28-letna primorska kajakašica že čuti kaj olimpijske mrzlice?

"Nikoli še nisem bila na olimpijskih igrah, a vemo, da so to sanje vsakega športnika. Za zdaj lahko rečem, da ne čutim nobene nervoze. Kako bo tam, težko povem. Še vedno je to največje tekmovanje in upam, da bom odveslala po svojih najboljših močeh in da bom s svojim rezultatom in veslanjem zadovoljna. To je moj glavni cilj."

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Prva ima že kar nekaj izkušenj z olimpijskih iger, medtem ko bodo OI v Tokiu za Anjo prve. Foto: osebni arhiv

Z gledalci ali brez, ne bo pomembno

Že danes je jasno, da bo na olimpijskih igrah v Tokiu gledalcev veliko manj kot sicer. Nekaterim športnikom bo to na nek način celo ustrezalo, a glede na to, da bodo to za Anjo prve olimpijske igre, ne ve, kaj natanko jo tam čaka.

"Na olimpijskih igrah še nisem bila in tudi ne vem, kako je, ko je prisotnih veliko gledalcev. Na svetovnem prvenstvu v Szegedu je bilo veliko gledalcev … Ko si v štartnem bloku, so gledalci tiho in spoštujejo, da se športnik pripravi na štart. V tistem trenutku je na štartu popolna tišina in ne slišiš nič okoli sebe. Morda slišiš krike trenerja, katerega si vajen, gledalce pa slišiš le nekje v ozadju. Kako bo tekmovati brez gledalcev, ne vem. Lahko pa rečem, da sem odveslala že kar nekaj tekem brez gledalcev. To so praktično vse tekme na državni ravni."