Olimpijske priprave opravili v Južni Afriki

"Tokio je glavni cilj in vse tekme bodo podrejene temu," pred letošnjimi tekmami pravita Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman.

"Tokio je glavni cilj in vse tekme bodo podrejene temu," pred letošnjimi tekmami pravita Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Foto: Nina Jelenc

Kljub zapletom v zvezi s treningi pred olimpijsko sezono slovenski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman nista ostali brez priprav za Tokio. Njuni treningi v tradicionalni zimski bazi sicer zaradi zaprtja mej niso bili mogoči, sta pa jih nadomestili v Južni Afriki, kjer sta se mudili 40 dni, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Na treningih se je olimpijkama pridružila tudi Mia Medved.

"Ker nismo mogli odpotovati v Avstralijo, smo iskali plan B. Bilo je že skoraj odločeno, da gremo na Florido, a smo izvedeli, da nas trener Stjepan Janić med treningom ne bi mogel spremljati z motornim čolnom, zato smo tik pred zdajci izbrali Južno Afriko. Tam sem bila že pozimi leta 2016, tako da sem pogoje in jezero kar dobro poznala. Priprave so bile krajše, šli smo le za 40 dni. Potem smo mislili iti še v Italijo, a se nato odločili za Zagreb," je povedala Anja Osterman.

V safariju občudovali žirafe in zebre

"Priprave potekajo odlično. Za to obdobje sem zelo dobro pripravljena." Foto: Boštjan Boh Medtem ko je Ostermanova prizorišče letošnjih priprav že poznala, sta bili Mia Medved in Špela Ponomarenko Janić tam prvič. "Živeli smo v ogromnem resortu, kjer smo imeli vse potrebno za odličen trening. Predvsem je bilo pomembno, da je varno. Fitnes je bil dovolj velik, imel je vse, kar smo potrebovali, dobili smo kajake, pa tudi motorni čoln za Stjepana. Resorta praktično nismo zapuščali. Ta je imel celo svoj svoj safari, v katerem smo lahko poleg kudujev in divjih svinj, ki so bile stalne gostje hišne terase, občudovali tudi žirafe in zebre. Če bi dobili vizo za več kot 40 dni, bi priprave skoraj zagotovo podaljšali, še posebej, ko smo videli, kakšno vreme nas čaka doma. Voda za veslanje je bila sicer boljša v Avstraliji, vse drugo pa je bilo predvsem zaradi otrok, ki so bili tu z nami, tu boljše in enostavnejše," pa je bila s pogoji v Južni Afriki zadovoljna Špela Ponomarenko Janić.

Po vrnitvi v Evropo doživeli vremenski šok

Po vrnitvi z druge celine slovenska dekleta priprave nadaljujejo v Zagrebu, kjer bo v soboto na Jarunu tudi potekalo izbirno tekmovanje. Vreme jim žal ni najbolj naklonjeno, nagajata jim predvsem mraz in veter.

"Letos nas res zelo zebe in mraz kar ne poneha. Ne spomnim se, kdaj me je nazadnje tako zeblo. Zimske obleke za trening sem skoraj vse že zdavnaj razdala, tako da sem morala nase dati skoraj vse, kar imam. Še večji problem od nižjih temperatur je veter, zaradi katerega je še bolj mrzlo in velikokrat na treningu ne čutimo rok, zato si delamo rokavice iz vrečk, ker pravih seveda nimamo. Vse to me zelo moti, zato jih takoj, ko je malo topleje, strgam z rok," je pojasnila Janićeva.

Z dosedanjim potekom priprav je izkušena sprinterka zadovoljna: "Priprave potekajo odlično. Za to obdobje sem zelo dobro pripravljena. Do zdaj nismo še dosti trenirali na tekmovalnih hitrostih, ampak veliko pozornosti posvečamo čim boljšemu zavesljaju."

"Tokio je glavni cilj in vse tekme bodo podrejene temu"

Ponomarenko Janićeva in Ostermanova na edini mednarodni tekmi v lanski sezoni nista nastopili, zato se že veselita majskega svetovnega pokala v Szegedu.

"Tokio je glavni cilj in vse tekme bodo podrejene temu. V načrtu smo imeli svetovni pokal v Szegedu in evropsko prvenstvo v Duisburgu, ki pa so ga odpovedali, tako da se zdaj odločamo, ali bi nastopili na drugem svetovnem pokalu v Barnaulu, ki smo ga zaradi velike časovne razlike in bližine EP sprva hoteli izpustiti. Tekme že zelo pogrešam in se veselim preizkušnje v Szegedu. Prepričana sem, da bova v Tokio prišli dobro pripravljeni, tudi če pred igrami ne bi imeli tekem," je zaključila Janićeva.

Preberite še: