Pripravlja se za nekaj več in zdaj se bo raje posvetila sebi

Mnogo slovenskih športnikov je bilo v negotovosti in so še v negotovosti, kako se bodo odvijala njihova tekmovanja. Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić nimata več teh dvomov, potem ko sta se skupaj s trenerjem odločili, da ne bosta odpotovali na tekmo svetovnega pokala v madžarski Szeged. Videti je bilo, da je dekletoma kar nekoliko odleglo, saj se bosta lahko v miru začeli pripravljati na prihodnjo sezono, ki je olimpijska. Špela in Anja namreč ne skrivata, da na OI v Tokiu želita osvojiti medaljo, zato je prihodnja sezona zanju še toliko pomembnejša.

"Mi se pripravljamo za nekaj več"

"To, da ni tekem, ni nobena težava. Mi se pripravljamo za nekaj več. In to so olimpijske igre za prihodnje leto. Treba se je pripravljati za naprej in imeti moraš višje cilje. Mi smo se skozi sezono pripravljali vse do zadnje nedelje, kot da gremo na tekmo. Nato je prišla informacija, da Madžarska zapira meje, kar pomeni, da bi morali opraviti dva testa," nam je v pogovoru razlagala Ostermanova, ki je med drugim povedala, da je bilo zaprtje madžarske meje le en izmed razlogov, da sta s Špelo predčasno končali sezono.

Prosti čas bo izkoristila za obisk plaže in za malo miru

Glede na to, da so prestavljene olimpijske igre v Tokiu napovedane za prihodnji avgust, je prevladalo mnenje, da je bolje, da se začnejo na novo sezono pripravljati takrat kot vsa prejšnja leta. Torej v začetku oktobra. V primeru, da bi šli na svetovni pokal na Madžarsko, bi se priprave na novo sezono začele nekoliko pozneje.

"Nikoli ne veš, kako bi bilo, če bi trenirali do konca septembra in potem bi imeli počitek v oktobru. Prespali smo vse skupaj in na koncu smo se vsi strinjali, da je tako najboljše in da moramo razmišljati za naprej. Septembra je v Kopru toplo in lepo vreme. Ta čas izkoristimo za plažo in se ob tem posvetimo sebi. Mislim, da je bila to zelo dobra odločitev," je z nasmehom na obrazu razlagala 27-letna primorska kajakašica.

Špela je zdaj pomirjena

Prav nič drugačnega mnenja ni bila Špela Ponomarenko Janić, izkušenejša tekmovalka v slovenskem čolnu. Tudi nje ne skrbi dejstvo, da letos z Anjo ne bosta imeli mednarodnih tekmovanj. Zato tudi ona ne bo pogrešala tekme svetovnega pokala na Madžarskem. Treba je omeniti, da so v njihovem športu že pred tem odpovedali celo vrsto tekmovanj, med drugim tudi evropsko prvenstvo.

Foto: Nina Jelenc "Mislim, da ni to nobena težava. Jaz tudi leta 2018 nisem tekmovala, pa sva potem leta 2019 osvojili medaljo. Mislim, da imava obe dovolj izkušenj in dovolj tekem. Jaz sem imela večjo težavo z motivacijo. Težje mi je bilo se pripraviti na to tekmo kot na primer novica, da so olimpijske igre prestavljene."

"To tekmovanje je speljano nekako na silo in tudi ta datum nam že od začetka ni ustrezal. Odpovedali so tudi evropsko prvenstvo, nato so zaprli madžarsko mejo. Opraviti bi morali testiranja in kot nam je znano, veliko reprezentanc ne bo prišlo na tekmovanje. Mislim, da je ta počitek, ki ga imamo zdaj in kot ga imamo ponavadi, zelo pomemben. Zdaj sem pomirjena, ko smo se odločili, da ne gremo," je razlagala Špela, ki se je v tem času lahko tudi več posvetila sinu Adamu, ki je letos prvič stopil med šolske klopi.

Upa, da se meja z Avstralijo kmalu odpre

Vseeno imajo za nove priprave določene skrbi, saj ne vedo, ali bodo lahko trenirali v svoji stalni bazi. Zadnja leta so glavnino priprav opravili v Avstraliji, a zaradi situacije v svetu bo to vse prej kot lahka naloga.

"Mi vsi upamo, da ostane tako, kot je bilo, in da bomo šli v Avstralijo na priprave. Sicer bomo morali najti nekaj drugega. Ne moremo si privoščiti, da gremo v Avstralijo in da smo nato dva tedna v karanteni. Torej dva tedna brez treningov v tako pomembni sezoni je v našem športu nemogoče. Težava je, da je Evropa zelo draga. Mi gremo z družino za dva meseca in te stroške krijemo sami. Upamo, da ne bo plana B in da se do konca januarja meje z Avstralijo odprejo. Če ne drugo, da vsaj naredijo izjeme za vrhunske športnike," je sklenila Špela Ponomarenko Janić.