Odpovedano evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah

Organizatorji evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu, ki bi moralo biti med 2. in 6. junijem v Duisburgu, so sporočili, da so bili primorani odpovedati predvideno tekmovanje. Lokalne oblasti namreč niso dale soglasja k organizaciji.

Organizatorji evropskega prvenstva v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu ter predstavniki nemške kajakaške zveze so si do zadnjega prizadevali, da bi izpeljali predvideno prvenstvo, ki bi pritegnilo okoli 800 udeležencev iz približno 30 držav. Žal pa so jim načrte za izvedbo tekmovanja, ki bi sicer potekalo pod strogimi varnostnimi protokoli, onemogočili predstavniki mestne občine Duisburg, ki niso dali soglasja k organizaciji zaradi trenutne zdravstvene situacije in ukrepov, ki veljajo v Nemčiji.

"Skupaj z lokalnimi organizatorji smo si prizadevali, da bi organizirali letošnje EP v sprintu in parakajakaštvu, festival za najboljše sprinterje. Vložili smo veliko časa in denarja, da bi v Nemčiji pozdravili naše prijatelje po dveh letih, odkar je bilo organizirano zadnje EP. Žal je korona preprečila načrte in onemogočila izvedbo tekmovanja. Nemška kajakaška zveza in organizatorji zato prosimo vse za razumevanje ob težki, a v tem trenutku nujni odločitvi," je ob tem povedal Thomas Konietzko, predsednik nemške kajakaške zveze.

