V Murski Soboti podelili prve kolajne državnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman na mednarodni sceni navdušujeta z rezultati v dvojcu, tokrat pa sta bili tekmici.

S posamičnimi tekmami na 200 in 1000 metrov ter preizkušnjami dvojcev na 500 metrov se je na Soboškem jezeru začelo državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah. V najbolj pričakovani tekmi dneva je Špela Ponomarenko Janić slavila med kajakašicami na 200 metrov, Rok Šmit pa je postal državni prvak med kajakaši na tej razdalji.

Jošt Zakrajšek je brez težav dobil člansko tekmo kajakašev na 1000 metrov, medtem ko je med kajakašicami zmagala Ana Šteblaj. Na obeh razdaljah je bil v kanuju med člani najhitrejši Dejan Jakomin.

Partnerki tokrat tekmici

V finalu kajakašic na 200 metrov je bilo že pred pričetkom pričakovano, da se bosta za naslov udarili Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki na mednarodni sceni navdušujeta z rezultati v dvojcu, tokrat pa sta bili tekmici, saj prihajata iz različnih primorskih klubov.

V napetem finalu je bila hitrejša Ponomarenko Janićeva, a po prihodu v cilj je bilo nekaj slabe volje, saj proge niso bile označene in določene tako kot na tekmah mednarodne ravni.

"Čudno je veslati na takšni progi brez boj"

"Danes je bilo res čudno. Mislim, da sem na progi brez določenih linij nazadnje veslala pred 20 leti. Dokler sva bili z Anjo izenačeni, sva šli ravno, potem pa sem šla naprej in začela zavijati proti njej, zaradi česar sem jo verjetno zmotila pri ritmu. Res je bilo zahtevno, dala sem vse od sebe, gledala sem bojo od starta do cilja, ampak na koncu, ko je bilo težko, je bila tista boja premajhna, da bi lahko določila, katera je moja. Anji sem se na cilju takoj opravičila, ampak kot sem rekla, čudno je veslati na takšni progi brez boj, še posebej ko hočeš dati svoj maksimum, se je težko koncentrirati na tako majhni boji," je povedala Špela Ponomarenko Janićeva.

Na tretje mesto je priveslala Mia Medved, ki prav tako trenira skupaj s Špelo in Anjo. Medvedova je sicer osvojila državni naslov v konkurenci do 23 let.

V moški konkurenci na 200 metrov je bil med kajakaši najhitrejši Bohinjec Rok Šmit. Foto: Nina Jelenc

Šmit na 200, Zakrajšek brez težav na 1000 ...

V moški konkurenci na 200 metrov je bil med kajakaši najhitrejši Bohinjec Rok Šmit, ki je za 76 stotink sekunde ugnal klubskega kolega Miho Farteka, na tretje mesto pa je priveslal član Soških elektrarn Tit Faletič. Omenjena trojica je bila najhitrejša tudi v konkurenci do 23 let.

Jošt Zakrajšek je brez težav zmagal med kajakaši na 1000 metrov. V cilj je priveslal skoraj devet sekund hitreje od najbližjega zasledovalca Tita Faletiča, na tretje mesto pa je priveslal Rok Šmit.

V moški članski kanuistični konkurenci na najkrajši tekmovalni razdalji je slavil Dejan Jakomin iz KKK Adria pred Majem Oštrbenkom iz KKK Čatež in Matejem Madrušo iz KKK Orka. Enaka razvrstitev je bila tudi po poznopopoldanskih finalih kanuistov na 1000 metrov.

Jošt Zakrajšek je brez težav zmagal med kajakaši na 1000 metrov. Foto: Nina Jelenc

... Šteblajeva slavila med kajakašicami

Med kajakašicami je v absolutni konkurenci na 1000 metrov slavila mladinka Kajak kanu kluba Ljubljana Ana Šteblaj, sicer obetavna spustašica na divjih vodah, drugo mesto je osvojila Manca Mikelj iz bohinjskega kluba, tretja pa je bila predstavnica Soških elektrarn Melanie Schembi Waite.

Predstavili so se tudi kajakaški dvojci na 500 metrov. V moški članski konkurenci je slavila bohinjska naveza Rok Šmit - Miha Fartek. Tudi med članicami je zmaga odšla v Bohinj po zaslugi Tjaše in Mance Mikelj.

