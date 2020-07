V odsotnosti najboljših sprinterjev v Murski Soboti najboljši Mikljevi ter Šmit

Soboško jezero je gostilo prvo tekmovanje za članski slovenski pokal HSE v sprintu na mirnih vodah v letošnjem letu. Žal je minilo brez naših najboljših reprezentantov, na 200-, 500- in 1000-metrskih razdaljah pa so prevladovali predstavniki bohinjskega kluba sestri Manca in Tjaša Mikelj ter Rok Šmit.

Najboljši slovenski sprinterki na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman ter Mia Medved so po sprostitvi ukrepov začele priprave v stalni bazi v Bohinju, odzvale pa so se tudi avstrijskemu vabilu in trenirale z njihovima najboljšima kajakašicama. Prav tako sta manjkala reprezentanta Jošt Zakrajšek in Vid Debeljak.

Ob odsotnosti prvih imen reprezentance je v moški konkurenci na vseh treh razdaljah prevladoval Rok Šmit, član bohinjskega kluba ter reprezentant do 23 let, med kajakašicami pa sta se na prva mesta uvrščali njegovi klubski kolegici sestri Tjaša in Manca Mikelj.

Na 200-metrski razdalji je med kajakaši zmagal Šmit. Pol sekunde za njim je v cilj priveslal njegov klubski sotekmovalec Miha Fartek, tretji pa je bil član kajakaškega kluba Soške elektrarne Tit Faletič.

Fotogalerija s pokala HSE v Murski Soboti (foto: Blaž Weindorfer/sportida):

Med kajakašicami je bila na najkrajši razdalji kakor tudi na 500 metrov najhitrejša Manca Mikelj, na drugo mesto je na obeh razdaljah priveslala Tjaša Mikelj (obe KKK Bohinj), obakrat pa je bila tretja Tia Franca iz Kajak kanu kluba Žusterna.

Sestri Mikelj sta bili najhitrejši v kajakaškem dvojcu na 200 metrov, na drugo mesto sta priveslali Maja Hočevar in Anja Lamot iz KKK Orka, tretji pa sta bili Brina Novak in Tjaša Flegar iz KKK Rotoattivo. Enak vrstni red kajakašic v dvojcih je bil tudi na 500-metrski razdalji.

V konkurenci moških kajakaških dvojcev na 200 metrov sta pričakovano zmagala Bohinjca Rok Šmit in Miha Fartek, ki sta bila dobri dve sekundi hitrejša od Matevža Manfrede in Alena Mugerlija, tretja pa sta bila Tit Faletič in Jakob Stojanovič (oboji KK Soške elektrarne).

Rok Šmit je bil prvi še na 1000-metrski razdalji, kjer je bil sekundo hitrejši od Tita Faletiča, Miha Fartek pa je priveslal v cilj kot tretji.

Slovenski pokal v sprintu na mirnih vodah se bo nadaljeval avgusta.

