"Ne bo konec sveta, osredotočiti se moraš na druge cilje"

Foto: Osebni arhiv

Z Anjo smo se nazadnje pogovarjali pred dobrimi tremi meseci, ko je še brezskrbno trenirala v Avstraliji in bila osredotočena na olimpijske igre v Tokiu. Kmalu za tem se je vse obrnilo na glavo. Za las so namreč ujeli polet iz Avstralije domov. Ob prihodu domov je doživela šok, saj v Avstraliji še ni bilo tako ostrih ukrepov.

"Ko smo prišli domov, na cesti ni bilo nobenega avtomobila. Tudi nobenih ljudi ni bilo zunaj. A lahko rečem, da mi ni bilo težko. Rada sem v krogu svoje družine. Na začetku smo sicer med seboj držali razdaljo. Nikogar nisem želela okužiti, če bi bila morda kužna. Na začetku je bilo malo težje, po dveh tednih je bilo vse v redu," se tistih časov spominja naša sogovornica.

Posvetila se je sebi

Takoj po prihodu domov so imeli teden dni odmora, nato pa je prilagojeno trenirala doma in se znašla po svoje, saj druge možnosti ni imela. Odpoved olimpijskih iger je ni spravila s tira, pravzaprav se je po svoje sprostila.

"Nisem imela večjih težav, imela sem čas zase, izvajala sem treninge, ki mi jih je predpisal trener. Vedela sem, da olimpijskih iger ne bo. Zame to ni bila težava. Najti moraš novo motivacijo za naprej. Posvetila sem se sebi in tako izboljšala tehniko veslanja."

Foto: Osebni arhiv

Ni popuščanja

Kljub temu, da letos v kajaku na mirnih vodah nimajo večjih tekmovanj, za zdaj sta v načrtu tekma svetovnega pokala in evropsko prvenstvo, na treningih ni popuščanja. Anja je prepričana, da zdaj ni čas za ležanje na plaži.

"Treba je vzdrževati formo. Olimpijske igre bodo prihodnje leto in če svoje forme ne vzdržuješ, potem prihodnje leto ne boš dober. Treninge je treba nadaljevati, treba je najti motivacijo, čeprav so nekateri to sezono vzeli na lahko. Treba je delati, sicer se lahko hitro zgodi, da boš medaljo gledal okrog vratu drugih športnikov. Res se je treba posvetiti in najti motivacijo."

In če prihodnje leto ne bo olimpijskih iger?

Ostermanova tudi z motivacijo ni imela nobenih težav. Tudi ko so prestavili olimpijske igre v Tokiu, je bila nekako pripravljena na to, saj je že kmalu domnevala, da največjega športnega dogodka letos ne bo.

"Močno upam, da olimpijske igre prihodnje leto bodo, glede na to, da imamo že zagotovljeno olimpijsko kvoto in možnosti za visoka mesta. Če jih tudi prihodnje leto ne bo … Ne vem, kaj naj ob tem rečem. Ne bo konec sveta, moraš se osredotočiti na druge cilje, kajak vendarle ni vse na svetu. Nekateri športniki imajo s tem več težav, jaz jih nimam."

Trenutno trenira v Avstriji

Anja in Špela sta trenutno na pripravah v Avstriji, kamor ju je povabil olimpijski komite Avstrije. Sedemindvajsetletna Primorka skromno pripomni, da to povabilo ni plod vrhunskih rezultatov nje in Špele, ampak predvsem Stjepana Janića, njunega trenerja. "To je bolj Stjepanova zasluga, saj vedo, da je on eden od najboljših trenerjev. Moram povedati, da ima on največ zaslug za to."

Tudi z dopustom letos ne bo nič "Preprosto si ne moremo privoščiti meseca dni odmora."

Glede na to, da se jim bo letošnja sezona zavlekla v oktober, pomeni, da prav veliko časa za poletno uživanje ne bo.

"Letos bo dopusta manj. Ko imamo svetovno prvenstvo, je to konec avgusta. Po svetovnem prvenstvu imamo mesec dni premora in oktobra začnemo treninge. Letos bo sezona daljša, saj je zadnja tekma v sredini oktobra, kar pomeni, da bomo imeli le dva tedna odmora. Preprosto si ne moremo privoščiti meseca dni odmora. Letos ne bo nobenega morja in nobenih dodatnih počitnic. Treba je gledati naprej," nam je še povedala Ostermanova.