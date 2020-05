Azijska eksotika pod Alpami: Blejsko jezero bodo zasedli zmajevi čolni

Kajakaštvo v zmajevih čolnih je v svetu, še posebej pa v Aziji, zelo priljubljena disciplina, ki pa vse več privržencev pridobiva tudi v Evropi.

Niso še obupali nad letom 2020

Evropska kajakaška zveza še ni obupala nad letom 2020, tako, da želi izvesti vsaj nekaj od predvidenih prvenstev. Solkan, ki naj bi gostil evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, še vedno ostaja na koledarju v drugi polovici avgusta, a bo ECA dokončno odločitev sprejela v začetku junija na podlagi takrat znanih dejstev. V nasprotnem primeru bodo predlagali prestavitev prvenstva na kasnejši termin. Enako je tudi v primeru EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu, ki je načrtovan za teden pred Solkanom.

Dobra novica za slalomiste

Precej dobra novica prihaja za člane v slalomu na divjih vodah, saj je Praga izrazila željo po organizaciji EP v septembru namesto odpovedanega prvenstva, ki bi ta teden moralo potekati v Londonu. Pogajanja in iskanje možnosti za prestavitev EP v sprintu na mirnih vodah in parakajakštvu v Romuniji še potekajo, medtem ko Madžari želijo EP v kajakaškem maratonu v Budimpešti namesto odpadlega termina v juliju organizirati tega v prvem tednu oktobra.

Moskvi slabo kaže

Kot kaže, bo EP v morskem kajakaštvu, ki bi moralo potekati v Franciji, prestavljeno na leto 2021. V tem trenutku zelo slabo kaže predvideni organizaciji EP v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Moskvi, saj zadnje novice v zvezi s pandemijo ne vlivajo upanja za organizacijo niti v primeru prestavitve termina, a vrata še niso povsem zapahnjena.

Blejska kandidatura uspešna

Upravni odbor je na tokratnem sestanku odločal tudi o vloženih kandidaturah za prvenstva v letih 2022 in 2023. Uspešna je bila kandidatura Bleda, ki bo leta 2023 organiziral EP v zmajevih čolnih. Kajakaška disciplina, ki smo jo pred nekaj leti uvedli tudi pri nas, je v svetu že zelo priljubljena, tudi kot rekreacijska dejavnost za vse generacije, poseben pomen in vlogo pa ima tudi pri rehabilitaciji po operaciji raka dojke. V tovrstnem projektu z društvom Europa Donna sodeluje tudi Kajakaška zveza Slovenije.

Podeljeni dve prvenstvi za leto 2022

Za leto 2022 je ECA tokrat podelila dve prvenstvi. EP v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane bo v Banjaluki, EP v morskem kajakaštvu pa na Sardiniji v Cagliariju. V letu 2023 bo EP v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane potekalo v Bratislavi. Prizorišče je novo, tako, da bo pred dokončno potrditvijo potreben še tehnični pregled in ocena zmožnosti organizacije tekmovanja na najvišjem nivoju. Prva tako leta bo Slavonski Brod gostil leta 2023, in sicer EP v kajakaškem maratonu. Upravni odbor je za organizacijo prihodnjega kongresa (2021) izbiral med tremi kandidati, na koncu je Bratislava premagala Minsk in Larnako.

Junija potrditev novega tekmovalnega koledarja

Prihodnji sestanek ECA bo potekal v prvem tednu junija, ko bodo dokončno potrdili ali prestavili EP v Krakovu in Solkanu, potrdili nov predlog tekmovalnega koledarja, ki bo usklajen skupaj z organizatorji in Mednarodno kajakaško zvezo ter določili roke za prijave ekip na prvenstva, saj bodo ta organizirana le v primeru, da bodo meje odprte in bodo ekipe lahko pripotovale na tekmovanja.

