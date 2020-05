Če bi pustili nogometašem, bi lahko tudi njim

Ko smo poklicali Andreja Jelenca, nam ti mogel postreči z nobenimi uradnimi informaciji, se bo pa v prihodnjih dneh več vedelo, ko bodo potekale videokonference na ravni Mednarodne kajakaške zveze (ICF) in Evropske kajakaške zveze (ECA), kjer bodo usklajevali koledar tekem za morebiten jesenski del sezone. Prav tako potekajo usklajevanja na državni ravni.

Peter Kauzer se je odločil, da bo vztrajal do OI 2024 v Parizu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

"Pri nas ne gre za kontakten šport"

"Na osnovi tega bomo naredili koledar za državno prvenstvo in izbirne tekme za jesenski del sezone. Če bodo tekme dovoljene s strani vlade, načrtujemo, da bi imeli prve tekme sredi junija. Seveda, če bo vse normalno potekalo. Če bodo nogometu pustili, da začnejo v začetku junija z ligo, potem mislim, da bi lahko pustili tudi takšne tekme, ki jih mi organiziramo. Pri nas ne gre za kontakten šport, na sami tekmi imam minuten interval, kar pomeni, da lahko zagotovimo distanco," nam je povedal Jelenc.

Olimpijska ekipa naj bi bila po vsej verjetnosti znana šele prihodnje leto. Foto: Sportida

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so bili tudi eni izmed tistih, ki bi se na OI v Tokiu lahko potegovali za najvišja mesta. Slovenski potniki na OI v tem športu še niso znani in verjetno še nekaj časa ne bodo. Strokovni svet bo še odločal, kako bodo potekale domače kvalifikacije. A tudi oni še čakajo na odločitve svetovne in evropske zveze o kontinentalnih kvalifikacijah za OI.

"Za zdaj ni še nič odločeno. Konec aprila ali začetek maja smo želeli imeti strokovni svet, kjer bi govorili o tem. Odločili so se, da je najbolje, da se počaka na koledar ICF in ECA in nov kvalifikacijski sistem. Ta naj bi bil po informacijah, ki jih ima Jelenc enak, kot za to leto. Na podlagi te odločitve, ko jo bo uradno dobil strokovni svet, se oblikoval nov kvalifikacijski sistem tudi pri nas. Odprtih je veliko možnosti, a naš sogovornik dvomi, da bodo slovenski potniki na OI znani že v tem letu.

"Ne želim špekulirati"

"To je stvar strokovnega sveta … Če bodo imeli isto stališče kot prej, bo večji del izbora olimpijske ekipe v letu 2021. V tem primeru gre bolj za to, kako bomo ovrednotili svetovno prvenstvo 2019, ki bo zdaj dve leti oddaljen od olimpijskih iger (SP 2019 je bila namreč ena izmed tekem, ki je štela za slovenske olimpijske kvalifikacije op. p.). Stvari so še povsem odprte in ne želim špekulirati," je povedal Jelenc, ki je med drugim razkril, kakšna škodo so utrpeli zaradi koronavirusa.

Foto: Sportida

Peter Kauzer ga ni presenetil

"Ta trenutek težko natančno povem, koliko bo izgube. Za maj in junij smo imeli plačano celo vrsto hotelov in letalskih vozovnic. Zdaj čakamo, kako se vse skupaj razpletlo. Ta trenutek samo vemo, da bomo imeli določeno finančno škodo, a videti je, da bo ta manjša, kot smo na začetku mislili. Če ocenim čez prst, bi lahko imeli iz tega naslova 50 tisoč evrov škode, lahko tudi manj."

Pred dnevi je Peter Kauzer, srebrni olimpijec iz Ria, marsikoga presenetil, potem ko se je odločil, da bo poskušal vztrajati do olimpijskih iger 2024 v Parizu. Našega sogovornika ni presnetil. "To zame ni bilo presenečenje (smeh op. p.). Glede na to, da ima Peter rezultate, ki mu zagotavlja nek status do leta 2024, potem mislim, da bo vztrajal. Peter to rad dela in zelo dobro dela in ga povsem razumem."

Foto: Nina Jelenc

Želijo si tekmovati, četudi samo na domačih tekmah

Z direktorjem smo govoril ravno v času, ko je bi v Tacnu na progi. Zato smo ga vprašali, kakšni so odzivi tekmovalcev potem, ko so se začeli rahljati ukrepi zaradi koronavirusa. "Želijo si tekmovati in komaj so čakali, da lahko kolikor toliko začnejo normalno veslati. Obstaja tudi predlog, da če ne bo nobenih mednarodnih tekem, da bi postavili nekakšen sistem slovenskega pokala, da bi lahko imeli doma več tekem. Tudi sami tekmovalci podpirajo takšne ideje, ker si želijo tekmovati in v tej smeri, bomo tudi mi poskušali zapeljati stvari.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Kaj pa domače svetovno prvenstvo?

Kajakaška zveza Slovenije bi morala letos julija gostiti svetovno prvenstvo mladincev in mlajših članov. Datum je za zdaj prestavljen na začetek septembra (1. – 6. september). Po besedah Andreja Jelenca so prvenstvo pripravljeni speljati, a sam meni, da bo bolj odvisno od tega, kako bodo odprte meje in kako bodo potekali letalski prevozi.

"Mislim, da bo vlada omogočila, da bi lahko tekmovanje izpeljali brez gledalcev. Povsem druga zgodba je, ali bodo ekipe sploh lahko prišle na prvenstvo. Jaz mislim, da bo ICF postavil kriterij, koliko ekip mora biti prisotnih na prvenstvu, da ga bomo lahko izpeljali. Mi smo tekmo pripravljeni organizirati, če nam bodo pogoji to dovoljevali."