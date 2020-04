V času karantene: Fitnes se lahko skrije pred krampom in lopato #video

Nejc Žnidarčič, aktualni svetovni prvak v spustu v šprintu, se je v času karantene umaknil na podeželje, kjer je med drugim spoznal, da sta kramp in lopata lahko zelo dober trening. Primorski kajakaš je v težkem pričakovanju, ali bo letos sploh tekmoval, a ve, da so v življenju še pomembnejše stvari.

Nejca Žnidarčiča ne gre posebej predstavljati. Je večkratni svetovni in evropski prvak, verjetno pa že sam težko pove, koliko medalj ima z največjih tekmovanj. Zdaj je že jasno, da je Mednarodna kajakaška zveza (ICF) odpovedala tekmovanja na mirnih vodah, medtem ko je za slalom in spust na divjih vodah še nekaj upanja. Slovenska reprezentanca v spustu bi se morala ravno te dni odpraviti na SP v ZDA, ki so ga že pred časom odpovedali. Omenja se, da bi organizacijo prevzel španski Sort, vendar se čaka na zelo luč ICF. Nekatere države lobirajo, da bi odpovedali vse tekme, medtem ko si Slovenci želijo, da bi jim vseeno uspelo organizirati določene tekme.

Pogovarjal se je s francoskimi in italijanskimi kolegi

"Videti je, da se vse skupaj nekoliko umirja. Večina držav v aprilu rahlja ukrepe. Sam menim, da bi bilo bolj realno pričakovati, da bi tekme izpeljali septembra, oktobra ali novembra. Do takrat je skoraj pol leta in tekmovalci bi se lahko pripravljali. Zdi se mi, da smo v Sloveniji eni bolj privilegiranih, saj lahko na neki način treniramo. Ko sem se pogovarjal s francoskimi kolegi, ne morejo ven iz hiše, Italijani sploh ne. Torej res ne morejo trenirati, mi lahko vseeno treniramo v svoji občini. To je posamičen šport, tako da večinoma treningov lahko vseeno opravimo," nam je uvodoma povedal Žnidarčič, štirikratni svetovni prvak.

Dva dneva pred koncem priprav je izvedel, da svetovnega prvenstva v ZDA ne bo. Foto: osebni arhiv

Nejc je letos odšel na dvomesečne priprave v Španijo, a je dva dneva pred koncem priprav izvedel, da svetovno prvenstvo odpade. Ni mu preostalo drugega, kot da pospravi kovčke in gre domov. Imel je tudi srečo, saj je domov prišel tik pred tem, ko so začeli zapirati meje. Odpoved SP se mu ta trenutek zdi še najmanjša težava.

"Šlo je kar nekaj časa in denarja. Tam sem bil dva meseca … Sicer to ne velja samo zame, ampak za vse športnike. Še težje je za tiste, ki so se pripravljali za olimpijske igre. Vsi smo na istem. Športniki smo morda celo nekoliko privilegirani. Veliko večja je težava na primer v gospodarstvu, ljudje izgubljajo službe. Tudi sam poznam nekaj takšnih, tako da se mi to zdi dosti večja tragedija. Mi bomo že tekmovali, ali to ali prihodnje leto. Želim si, da se vse skupaj čim prej normalizira in da lahko normalno zaživimo.

Foto: osebni arhiv

Na deželo in v naravo, kjer poprime tudi za druga dela

Čeprav je gibanje pri nas do neke mere omejeno, vseeno vzdržuje svojo formo in ostaja aktiven. Sam pravi, da bi mu bilo v teh časih brez športa še veliko težje. S svojim dekletom sta se za ta čas iz Ljubljane preselila na deželo, kjer poprime tudi za druga dela.

"Tukaj smo umaknjeni in smo v naravi. Veliko kolesarim, nekajkrat sem šel veslat, s seboj sem vzel tudi nekaj uteži. Skratka, sem aktiven in naredim en ali dva treninga na dan. Veliko je dela tudi zunaj. Spoznal sem, da se normalen fitnes lahko skrije pred krampom in lopato. To je kar dober trening (smeh, op. p.). Sploh mi ni bilo dolgčas in tudi veseli so bili kakšnih rok za pomagati.

Spomini na zmago na lanskem svetovnem prvenstvu #video

Proga v Španiji bi mu veliko bolj ustrezala

Nejc bi moral letos v šprintu braniti naslov svetovnega prvaka in veliko raje bi videl, če bi bilo to letos. Že zaradi sponzorjev in vseh pogodb. Cilj letošnje sezone je bilo svetovno prvenstvo. Lahko pa priznam, da je proga v ZDA zelo lahka, voda je na določenih delih zelo nizka, in meni, imam skoraj 90 kilogramov, ni ravno pisana na kožo. Po tej strani lahko rečem, da bi mi španski Sort, kjer je zares divja voda, veliko bolj ustrezal," nam je še povedal 36-letni športnik iz Šempetra pri Gorici, ki v tem času tudi veliko bere.