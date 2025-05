Ana Šteblaj, Nejc Žnidarčič in Blaž Cof državni prvaki v sprintu na divjih vodah

V Solkanu je danes potekalo državno prvenstvo v sprintu na divjih vodah, ki je bilo hkrati tudi izbirno tekmovanje za uvrstitev v reprezentanco. Naslove članskih državnih prvakov v sprintu na divjih vodah so si priveslali kajakašica Ana Šteblaj, kajakaš Nejc Žnidarčič in kanuist Blaž Cof.

V Solkanu je bilo danes napeto, saj je Soča gostila državno prvenstvo v sprintu na divjih vodah, ki je bilo hkrati izbirno tekmovanje, popoldne pa je bila na vrsti še izbirna tekma v klasičnem spustu. Poleg slovenskih tekmovalk in tekmovalcev so bili na startu še predstavniki Italije, Avstrije, Srbije, Hrvaške, Madžarske ter Bosne in Hercegovine.

Izkušeni kajakaš Žnidarčič je na reki, na kateri je naredil prve zaveslaje, priveslal do naslova državnega prvaka v sprintu na divjih vodah. Večkratni svetovni in evropski prvak je do naslova najboljšega v državi prišel s časom 50,70 in bil za tri desetinke hitrejši od Anžeta Urankarja, aktualnega svetovnega in evropskega prvaka, ki je še v soboto na Češkem tekmoval in zmagal na tekmi evropskega pokala. Na tretje mesto med kajakaši je z 88 stotinkami zaostanka prišel Simon Oven, svetovni prvak v klasičnem spustu.

Nejc Žnidarčič je med kajakaši izkoristil bogate izkušnje. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Med kajakašicami je bila najboljša Šteblaj, ki je tako kot Urankar včeraj v Čeških Budejovicah zmagala na tekmi evropskega pokala v sprintu na divjih vodah. Ura je pokazala čas 56,12, kar je bilo 11 stotink hitreje od najbližje zasledovalke Giulie Formenton iz Italije in 24 stotink od tretjeuvrščene Mathilde Serene Rosa, prav tako iz Italije. V razvrstitvi za državno prvenstvo sta Ani Šteblaj sledili Hana Bedernjak, ki je bila na tekmi šesta, in Maša Simončič, ki se je uvrstila na sedmo mesto.

Med kanuisti je prepričljivo zmagal Blaž Cof, ki je tekmece ugnal za več kot sekundo. Drugouvrščeni Italijan Cesare Scapini je namreč zaostal za 1,07 sekunde, tretji Stefano Mapelli (ITA) pa že za 2,41 sekunde. V razvrstitvi državnega prvenstva sta Cofu sledila Gaber Ferlinc in Andrej Jeklin, ki sta dosegla šesta časa tekme, oba sta za Cofom zaostala za pet sekund in stotinko.

Med kanuistkami Slovenk ni bilo na startu.

Blaž Cof je bil najboljši med kanuisti. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Popoldne je sledila še izbirna tekma v klasičnem spustu. Med kajakaši je po pričakovanjih zmagal svetovni prvak v tej disciplini Oven, za njim pa sta se uvrstila Urankar in Tjaš Til Kupsch.

V ženskem kajaku so prva tri mesta zasedle Italijanke Cecilia Panato, Mathilde Serena Rosa in Maya Bagnato, Šteblaj je bila četrta. Hana Bedernjak je dosegla deseti čas, Špela Marinko je bila 12., Maša Simončič pa 14.

Tudi v moškem kanuju so za trojno italijansko slavje poskrbeli Cesare Scapini, Stefano Mapelli in Pietro Antolini. Gaber Ferlinc je bil peti, Andrej Jeklin osmi, Matic Ličen pa deveti.