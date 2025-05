Šteblaj in Urankar zmagovalca evropskega pokala na Češkem

Slovenska kajakaška reprezentanta v sprintu na divjih vodah Ana Šteblaj in Anže Urankar sta zmagala na tekmi ECA evropskega pokala v Čeških Budejovicah. Oba sta na testni tekmi pred septembrskim svetovnim prvenstvom v tem češkem mestu zmagala zanesljivo, Šteblaj je vse tekmice premagala za več kot sekundo, Urankar pa nekaj manj kot sekundo.

To je bila peta v letošnji seriji evropskih pokalov v spustu, pred Češkimi Budejovicami so bile preizkušnje organizirane še v Fuldi, Velesu, Špindleruvem Mlynu in Augsburgu.

Anže Urankar je bil suveren. Foto: Aleš Berka

V nedeljo dopoldne bo v Solkanu državno prvenstvo v tej disciplini, ki bo tudi izbirna tekma za reprezentanco, popoldne pa bo še izbirna tekma v klasičnem spustu.

