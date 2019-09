Nejc Žnidarčič za vsega stotinko postal svetovni prvak #video

Slovenski kajakaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič je znova postal svetovni prvak v šprintu in tako ubranil lanski naslov. Ta je bil do zdaj najbolj tesen, saj je zmagal za vsega stotinko. Primorski kajakaš je do zdaj zbral že štiri naslove svetovnega prvaka v šprintu.

Uspehov slovenskih kajakašev in kanuistov v španskem La Seu d'Urgellu še ni konec. Za zadnji uspeh dneva je poskrbel Nejc Žnidarčič, ki je še četrtič v šprintu postal svetovni prvak. Nejc je priznal, da vožnja ni bila najbolj optimalna, a na koncu šteje samo zmaga. Drugi je bil Francoz Felix Bouvet, tretji pa njegov rojak Hugues Moret.

"To je bila najbolj tesna in najbolj pomembna zmaga v sezoni." Foto: Nina Jelenc

Žnidarčič je priznal, da zmaga za stotinko ni ravno sladka. Od sebe je pričakoval več, saj je skozi vso sezono zmagoval z večjo razliko. "Raje zmagam z malce večjo razliko, ker sicer je to drugače tako stresno ... Tega ne privoščim nikomur," je po zmagi razlagal 35-letni kajakaš, ki se ne spominja, da bi kakšno tekmo dobil za stotinko.

"To je bila najbolj tesna in najbolj pomembna zmaga v sezoni. Zelo vesel sem, da se je to zgodilo, če se je že moralo. Proga je sicer tehnično zelo zahtevna. Danes je šlo na začetku v redu, spodaj me je ustavil val, me vrgel v levo in sem moral improvizirati do konca, ampak zmaga je zmaga. Čez nekaj let, se ne bo nihče spomnil te stotinke, ampak samo kdo je zmagal."

Zelo uspešni so bili tudi ostali naši kajakaši. Anže Urankar, ki je bil po polfinalu prvi, je bil na koncu peti. Mladi Tim Novak je bil mesto za njim, Simon Oven pa je pristal na osmem mestu.

Blaž Cof Foto: Nina Jelenc

Blaž Cof pristal na devetem mestu

Pred kajakaši so se pomerili kanuisti, kjer je nastopal Blaž Cof. Ta je na koncu zasedel 9. mesto. Cof je od lani branil naslov svetovnega prvaka, a se mu tokrat v finalu ni izšlo po njegovih željah. Slovenski kanuist, ki poleg treningov hodi tudi v službo, je v zgornjem delu napako, ki ga je stala manjše izgube časa in ga oddaljila od mest za medalje. Zmagal je Francoz Louis Lapointe, drugi je bil Čeh Ondrej Rolenc, tretji pa njegov rojak Vladimir Slanina.