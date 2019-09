Eva Terčelj je nova svetovna prvakinja, tudi Božič do uspeha kariere! #video

Kaj je Eva Terčelj povedala po uspehu kariere?

Ljubljančanka je na svetovnih prvenstvih nasploh osvojila prvo slovensko posamično kolajno v ženski konkurenci.

Eva Terčelj ima sicer za seboj že nekaj velikih rezultatov. Eden izmed njih je iz leta 2013, ko je na tej progi zmagala na tekmi svetovnega pokala. Pred desetimi leti pa je prav na tej progi prvič nastopala na članskem svetovnem prvenstvu, zasedla je 34. mesto, danes pa je dosegla daleč največji uspeh na svetovnem prvenstvu.

Najboljša vožnja, ko je bilo to najbolj potrebno

Eva je že skozi vso sezono kazala izvrstne rezultate, saj je bila letos njena najslabša uvrstitev 11. mesto, poleg tega pa je v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedla drugo mesto. A ko je bilo najbolj potrebno, se je zbrala in pokazala najboljšo vožnjo v karieri.

"Ne vem, kaj povedati. Ne najdem besed. V karieri sem šla skozi vzpone in padce in zdaj so se mi sanje uresničile. Še enkrat se moram zahvaliti svoji ekipi, brez katere danes ne bi bila tukaj. To je samo rezultat dobrega dela, ki sem ga imela skozi leta," je po razglasitvi povedala nasmejana in povsem mokra Eva.

Reprezentančni kolegi, kot je to pri njih v navadi, so jo oblečeno vrgli v vodo, še pred njo pa je to doživel njen trener Jernej Abramič. On je eden izmed najbolj zaslužnih, da je Eva v tem letu naredila takšen preskok.

Foto: Nina Jelenc

Luka Božič ni mogel verjeti

Že pred tem je za veliko slavje v slovenskem taboru poskrbel Luka Božič, ki bi brez kazenska dotika postal svetovni prvak. Kljub temu je bil na koncu tretji in dosegel svoj največji uspeh v kanuju enosedu. Luka je sicer prvi velik uspeh dosegel pred desetimi leti ravno na tej progi v Španiji, ko sta s Sašem Taljatom osvojila tretje mesto.

Kako se je Luka Božič razveselil brona?

Slovenija ima tako na prvenstvu že tri kolajne, za prvo je že v sredo poskrbela ekipa v spustu.

Benjamin Savšek Foto: Nina Jelenc

Visoke upe na prvenstvu je gojil tudi Benjamin Savšek, aktualni evropski prvak, ki pa je doživel veliko razočaranje.

Svetovni prvak izpred dveh let je v zadnjem delu proge naredil napako in zapravil možnost za finale.

Savšek je bil na koncu 18., v finale pa se uvrsti deset najboljših.