Hočevarjevi zmanjkalo pičlih 18 stotink, začeli tudi kajakaši

Tretji dan svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah so na sporedu kvalifikacije za kanuistke in kajakaše. Prvo vožnjo so že opravile kanuistke, a se nobena od naših ni uvrstila naprej. Evi Alini Hočevar je za polfinale zmanjkalo pičlih 18 stotnik. Trenutno poteka prva kvalifikacijska vožnja kajakašev.

Že zgodaj zjutraj so se prve po progi spustile kanuistke, kjer so nastopile tudi tri slovenske tekmovalke. V prvi vožnji je bila še najbližje v finalu Eva Alina Hočevar, ki je prvo kvalifikacijsko vožnjo končala na 21. mestu in le za pičlih 18 stotink zgrešila nedeljski polfinale. Alja Kozorog je bila 25., Lea Novak pa 45. V polfinale se uvrsti 30 najboljših kanuistk. Dvajset po prvi vožnji in deset po drugi vožnji. Vse tri naše bodo novo priložnost iskale v drugi vožnji.

Kajakaši ne bi smeli imeti težav

Trenutno poteka kvalifikacijska vožnja kajakašev, kjer od naših nastopajo Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Niko Testen. Vsi trije ne bi smeli imeti težav z uvrstitvijo v polfinale, kjer nastopi najboljših 40 kajakašev. Prvih trideset se jih uvrsti po prvi vožnji in deset po drugi vožnji.

Peter Kauzer je imel na tekmi ekipnih voženj kar nekaj smole, potem ko mu je Martin Srabotnik po nesreči zlomil veslo. Hrastničanu so iz Slovenije pripeljali še eno veslo, tako da ima še enega za rezervo.

Že v sredo so v kvalifikacijah nastopili kanuisti in kajakašice. Med kanuisti bosta v polfinalu tekmovala Benjmain Savšek in Luka Božič, med kajakašicami pa bo slovenske barve branila Eva Terčelj.