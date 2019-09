Nekdanja policistka, ki danes pomaga vrhunskim športnikom #video

Sandra Amon je športna terapevtka in na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v La Seu d'Urgellu skrbi za naše kajakaše in kanuiste. Njena zgodba je zanimiva. V življenju je delala veliko stvari, med drugim je bila pet let policistka, nekaj časa pa je vrtela tudi glasbo.

Na voljo jim je tudi za pogovor

Sandra na prvenstvu ni samo športna fizioterapevtka, ampak ena od najbolj zvestih navijačic naših tekmovalcev. V času prvenstva smo jo lahko velikokrat videli, kako teče ob progi in bodri naše tekmovalce. Zdi se, da živi za šport, in kot smo spoznali v našem pogovoru, zelo rada pomaga ljudem.

"Vživiš se v vlogo tekmovalca, ko ga spremljaš ob progi. Ko vsa spremljevalna ekipa teče z našimi tekmovalci ob progi, se mi zdi, da jim damo neko dodatno energijo … Da vedo, da imajo podporo in da morda lahko dajo še več od sebe," nam je uvodoma povedala Sandra, ki je našim tekmovalcem na voljo v vsakem trenutku. Tudi za pogovor, če to želijo.

Sama meni, da moraš, če želiš opravljati takšno delo, imeti šport rad in ga tudi razumeti. Prav tako moraš biti nevtralen in dati svoj ego na stran. "Veliko je fizioterapevtov, ki ne razumejo športnika, zakaj se žene za rezultati, če po končani karieri nima veliko od telesa. To je vendarle kar iztrošeno in poškodovano. Vseeno menim, da ti šport da neka orodja, ki jih lahko uporabljaš. Je pa zelo odvisno, kakšna je ta pot, kako se športnik sooča z njo," nam je razkrila naša sogovornica, ki je v preteklosti delala že s slovenskimi in ruskimi skakalkami.

Pustila je delo policistke: Vedno sem imela veliko vprašanj in vedno sem radovedna Slovenska reprezentanca na SP v Španiji Foto: osebni arhiv

Sandra je imela pred časom zelo zanimivo službo. Kot policistka je delala na mejnem prehodu in med drugim tekmovala v taktičnem in preciznem streljanju, čeprav je na začetku čutila strahospoštovanje do orožja. Po petih letih se je odločila, da gre na novo pot. Zakaj?

"Veliko dela je bilo povezanega z nepravilnostmi v družbi. Prekrški, kazniva dejanja, … Takšno delo te lahko obremenjuje. Po drugi strani pa je šlo za izpolnjevanje ukazov in nisi smel preveč razmišljati. Jaz sem vedno imela veliko vprašanj in vedno sem radovedna. Na vseh področjih sem želela iti iz okvirjev. Začela sem se spraševati, kaj bi zares rada. Vedno je bila moja želja fakulteta za šport, kjer sem se odločila za kondicijsko treniranje, in tako se je nadaljevalo … Moram reči, da je današnje delo zame privilegij, po drugi strani pa odgovornost."

Slovenska reprezentanca na letošnjem EP v Pauju Foto: Boštjan Boh

Raje je dala opozorilo kot kazen

V uniformi policistke je imela kdaj tudi kakšno slabo izkušnjo, a je po njenem mnenju pomembno, kako je posameznik samozavesten, saj človek hitro začuti, če je kdo labilen. Sicer je bila ona ena izmed tistih, ki ni ravno pogosto dajala kazni.

"Če sem videla, da je z opozorilom mogoče doseči namen, sem raje izrekla opozorilo, kar pa mojim nadrejenim ni bilo najbolj všeč. (smeh, op. p.) Enkrat sem nekomu pomagala zamenjati žarnico na avtomobilu. Meni zaradi tega krona ne bo padla z glave. Nekako se mi zdi, da je v naši družbi preveč agresije in strahu, ni komunikacije. Če nekdo pristopi k policistu in če se z njim normalno pogovarja, se je mogoče o vsem normalno pogovoriti. Četudi narediš kakšno napako."

"Delo mora biti povezano s tem, da bom lahko spodbujala h gibanju." Foto: Boštjan Boh

To pa ni bilo edino Sandrino zanimivo delo. Kot nam je v pogovoru zaupala, je štiri leta, v času srednje šole, ob koncih tedna vrtela glasbo. V življenju je poskusila veliko stvari in tudi zdaj nam ni mogla zagotoviti, da bo vztrajala pri trenutnem delu. "Kaj pa vem. (smeh, op. p.). Delo mora biti povezano s tem, da bom lahko spodbujala h gibanju. Rdeča nit mora ostati. To je zdrav odnos do življenja."