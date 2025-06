Nejc Žnidarčič, 41-letni kajakaš na divjih vodah, se še danes enakomerno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. Ne samo kosa, ampak jih tudi premaguje. Tako je bilo tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v italijanski Mezzani, ko se je primorski kajakaš z evropskega prvenstva vrnil kar s tremi zlatimi medaljami.

Foto: Ana Kovač

"Takrat misliš, da bo konec sveta"

Ob tem je treba omeniti, da Nejc ni imel najbolj idealnega pripravljalnega obdobja, potem ko je moral pol priprav, ki jih je načrtoval, zaradi bolezni preležati. Tudi sam je razmišljal o izpadu treninga, a se je zavedal, da je do glavne tekme sezone še kar nekaj mesecev.

"Takrat misliš, da bo konec sveta, ker ko zamudiš tiste treninge, se ti zdi grozno, potem pa vidiš, da ni tako hudo. Vseeno imam za sabo toliko let treninga in izkušenj. Mislim, da se pri tej moji kilometrini tak izpad ne pozna toliko. Verjetno, če si mlajši, bi se to morda malo bolj poznalo, ampak na tekmi je veliko bolj pomembna izvedba, kot pa sama fizična pripravljenost. Še posebej v sprintu, kjer je lahko že ena majhna napaka usodna. Uspelo mi je. Ni bila popolna vožnja, ampak zelo dobra, tako da je bilo dovolj. Pred drugim tekmovalcem sem imel skoraj pol sekunde prednosti, kar je ena večjih razlik v zadnjih nekaj letih."

"Po mojem mnenju na splošno je v športu glava najpomembnejša." Foto: Nina Jelenc

Proga v Mezzani je bila zelo tehnična, kar našemu sogovorniku ustreza, saj je znan kot tekmovalec z izrednim občutkom za vodo. A v najmočnejši konkurenci ni edini s takšnimi veščinami in so tudi tekmovalci, ki opravijo veliko več treninga kot on.

"Po mojem mnenju na splošno je v športu glava najpomembnejša – in tukaj so te izkušnje. Po tekmi sem govoril s Francozom, ki je zares dober tekmovalec, in mi je rekel, da mu ni jasno, kako sem lahko že dvajset let stalno v vrhu. Vedno pridem domov z medaljo, razen dvakrat v zadnjih petnajstih ali šestnajstih letih nisem. Da, mislim, da je glava najpomembnejša na teh velikih tekmah.

Po dveh ali treh vožnjah je vedel, da je dovolj

Pri svojih letih mora Žnidarčič, ki ima zdaj v svoji vitrini pet naslovov evropskega prvaka, paziti na regeneracijo. Zato mora trenirati veliko bolj preudarno in pametno. Nekaj mu verjetno pomagajo tudi dobri geni, a vseeno priznava, da je bilo včasih lažje vzdrževati naporen ritem tekmovanja.

"Dva tedna pred evropskim prvenstvom smo bili na pripravah in to je zelo pomembno. Pozna se, če pred tekmo narediš veliko voženj. Po mojem mnenju potrebuješ vsaj 30 voženj, da res spoznaš progo. Jaz prav namenoma, ker sem že starejši in se mi tudi pri regeneraciji pozna, na pripravah delam na kvantiteti, ko pa pride tekma, delam samo na kvaliteti. Naredil sem le dve ali tri vožnje in sem šel ven. Tudi če sem imel še ogromno energije, sem vedel, da se bo na koncu vse skupaj poznalo."

"Prišli smo v nedeljo, glavna tekma pa je bila v soboto. Če bi se vsak dan preveč izčrpaval, bi se to zagotovo poznalo. Zaradi tega sem spustil klasiko (klasični spust op. p.), ker nisem bil v igri za medaljo. Uvrstil bi se nekje med petim in desetim mestom. To mi ne pomeni dosti, zato sem se raje osredotočil na moštveni vožnji, ki sta bili obe v četrtek."

Nejc Žnidarčič je znan kot tekmovalec z občutkom za divjo vodo. Foto: Nina Jelenc

Vedel je, kje ima največje možnosti

Očitno je izbral zelo dobro taktiko, potem ko je domov prišel s tremi zlatimi medaljami. Tega ni pričakoval, bil pa je to njegov cilj. Vedel je, da je bilo v sprintu več možnosti za uspeh, medtem ko je bilo v klasičnem spustu možnosti za zmago nekaj manj.

"Lahko rečem, da je bil moj glavni cilj letošnje sezone evropsko prvenstvo – tudi če imamo še svetovno prvenstvo. Vedel sem, da je proga pisana meni na kožo. Je naravna reka in tehnično zahtevna, tako da sem si to dal za ta cilj in res sem zelo zadovoljen, da mi je uspelo."

Znanja ima več kot dovolj, zato ga je najela avstralska reprezentanca. Foto: Ana Kovač

Sprejel je avstralsko ponudbo

Letos se je prvič odločil, da bo spustil tekme za svetovni pokal ter da se bo raje pripravil le na evropsko in svetovno prvenstvo. Zato je že začel opravljati bazične treninge, predvsem pa se bo odmaknil od tekem, da si nekoliko odpočije glavo. Prav tako pa je dobil ponudbo za delo.

"Čez dva tedna je mladinsko svetovno prvenstvo v Solkanu in bom trener avstralske reprezentance. Najeli so me, tako da bom z njimi deset dni treniral. Takoj po tem grem za deset dni na priprave v Bourg-Saint-Maurice, kjer bom treniral divjo vodo. Tja grem skoraj vsako leto na priprave, kjer veliko veslam po divji vodi, kolesarim in veliko hodim po hribih. Morda se sliši kot dopust, ker je res zelo lepo, ampak je kar naporno in pridem domov precej utrujen – a tega smo navajeni."

Preberite še: