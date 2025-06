Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah nadaljuje z izjemnimi predstavami na evropskem prvenstvu v Mezzani. Po sredinem naslovu evropskega prvaka v klasiki je Simon Oven tokrat sodeloval pri še dveh zlatih odličjih. Skupaj z Nejcem Žnidarčičem in Anžetom Urankarjem so postali še dvakratni ekipni evropski prvaki v klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah.

Slovenska trojica kajakašev je tudi na reki Noce v Val di Soleju nadaljevala z osvajanjem zlatih kolajn. Tokrat so ugnali vse tekmece na ekipnih tekmah v sprintu in klasičnem spustu ter tako ubranili dvojni naslov ekipnih evropskih prvakov s preteklega evropskega prvenstva, ki je leta 2023 potekalo v Skopju.

Dopoldne so bile na sporedu preizkušnje v sprintu na divjih vodah, kjer so Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven najbližje zasledovalce prehiteli za 1,28 sekunde. Srebro je osvojila ekipa Francije v postavi Maxence Barouh, Augustin Reboul in Luca Barone, tretji pa so bili Čehi Jan Šindelar, Hynek Mika in Samuel Vejnar.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Do druge zmage dneva so kajakaši prišli tudi na popoldanski ekipni tekmi klasičnega spusta, kjer so za 1,08 sekunde ugnali Čehe Šindelarja, Miko in Vejnarja, bronasto kolajno pa so si priveslali Belgijci Leo Montulet, Joren Bogaerts in Lean Bogaerts.

Urankar: Vsak je vrhunsko opravil svojo vlogo

"Bilo je res dobro. Tega smo si želeli in res sem vesel, da nam je uspelo. Vsak je svojo vlogo opravil vrhunsko in lahko smo ponosni, da nam je znova uspelo zmagati na obeh ekipnih tekmah, tako v sprintu kot v klasiki," je ob vnovičnem uspehu povedal Anže Urankar.

Simon Oven je prvenstvo začel sanjsko, saj je v treh nastopih osvojil tri zlate kolajne. Ob tem je izpostavil: "Voda je takšna, da imaš vedno kakšne malenkostne težave, ampak imeli smo jih res malo. Tudi jaz sem z vsem zelo zadovoljen."

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Najizkušenejši član ekipe Nejc Žnidarčič pa je že skoraj nehal šteti vsa odličja, ki jih je v karieri osvojil sam in skupaj z reprezentančnima kolegoma: "Res smo uigrani. Toliko časa že veslamo skupaj, da niti ne vem več, koliko naslovov evropskih in svetovnih prvakov imamo. Ta uigranost je najbolj pripomogla k uspehu. Na oba fanta sem res ponosen, Simon je naredil razliko v sprintu, jaz in Anže pa sva mu morala slediti v klasiki. Res smo se lepo dopolnjevali. Boljše ne bi mogli veslati."

V petek se prvenstvo nadaljuje s kvalifikacijami sprinta na divjih vodah, kjer bodo slovenski predstavniki znova med glavnimi favoriti za kolajne. Nastopili bodo branilec naslova Anže Urankar, Simon Oven, Nejc Žnidarčič in Tjaš Til Kupsch. Na zadnjem evropskem prvenstvu so v sprintu slovenski kajakaši osvojili dve posamični kolajni. Zmagal je Anže Urankar, Nejc Žnidarčič pa je osvojil tretje mesto.