Anjo Osterman, kajakašico na mirnih vodah smo ujeli med pakiranjem, saj se danes odpravlja na 40-dnevne priprave, kjer bosta s Špelo Ponomarenko Janić v čolnu nabirali še kako potrebne kilometre. Dekleti imata za olimpijske igre v Tokiu jasen cilj. To je napad na olimpijsko medaljo, a pred tem ju čaka še veliko dela in napornih treningov.

V tem času Anja in Špela veliko trenirata na kajakaških ergometrih.

Na noben način ne želi tvegati okužbe

Anja Osterman je ravno pred dvema dnevoma praznovala svoj rojstni dan, a kot pravi, ga je praznovala bolj koronsko. Na noben način ne želi tvegati okužbe, saj je pred njo in Špelo Ponomarenko Janić, partnerko v čolnu, zelo pomembna sezona – olimpijske igre. Te bodo za našo sogovornico prve v karieri. V šali nam je povedala, da zaradi rojstnega dneva ni dobila prosto, ampak je treninge normalno opravila.

Po treningih v domačem Kopru je nastopil čas za priprave na vodi. Prejšnja leta so jih imeli v Avstraliji, a so morali načrte, zaradi situacije v svetu, spremeniti. Njihova letošnja destinacija bo Južna Afrika, natančneje Pretorija, kjer bodo veslali na jezeru.

"Čolne si bomo izposodili in jih bomo imeli kar ob svojih hiškah. Na voljo bomo imeli motorni čoln in fitnes. Sama sem bila tam leta 2015, ampak le v tamkajšnjem klubu. Mi pa bomo od tega zdaj oddaljeni dva kilometra. Tam je lepo, saj lahko vidiš zebre in žirafe, zanimivo je."

Anja Osterman trenira pod budnim očesom Stjepana Janića. Foto: Osebni arhiv

V igri za priprave je bila tudi Florida, a so pozneje ugotovili, da se trener ne bi smel voziti z motornim čolnom po kanalih. "Zadnja možnost je ostala Južna Afrika, kjer nam ni treba v karanteno. S seboj bomo imeli tudi svoje teste, če bi kdorkoli od nas zbolel, da se lahko izolira. Skratka, za vse je poskrbljeno," nam je v pogovoru razkrila 28-letna kajakašica, ki je ob tem povedala, da v tem času ni ravno na izbiro veliko destinacij v toplih krajih, kjer bi imeli tudi dobre pogoje za treninge.

Do zdaj so doma delali suhe treninge, pri katerih so naredili tudi manjše spremembe. Anja nam je zaupala, da je njena trenutna pripravljenost na visoki ravni. "Lahko vam potrdim, da je moja fizična moč še boljša kot lani. Kako bo pa na vodi, bomo še videli, ampak prepričana sem, da bo še bolje. Vse bo odvisno od tega, kako uspešni bomo v Afriki in naprej. Že na prvih tekmah svetovnega pokala se bodo pokazali rezultati dela."

Veliko treningov opravlja tudi v fitnesu. Foto: Osebni arhiv

Premor ji je ustrezal

Anja in Špela sta bili lani med tistimi športnicami, ki niso imele nobenega tekmovanja. Pravzaprav so se v njuni ekipi na koncu odločili, da bodo izpustili tekmovanja. Anja priznava, da ji je tekmovalni premor ustrezal.

"Treba je vedeti, da je tekma psihično kar naporna. Res je, da treniraš za neki cilj, ampak ko pride tista tekma, je psihološko zares naporno. Ne gre za to, da samo odveslaš, dobiš medaljo in se vsi veselijo s teboj. Tisto, kar se dogaja v ozadju, je zelo naporno. Meni je lani ustrezalo, da ni bilo tekmovanj. Po drugi strani pa se veselim časa, ko bodo spet tekme. Če se bova uvrščali na najvišja mesta, bo še toliko bolje," pravi Anja in dodaja, da so njeni cilji jasni in dosegljivi.