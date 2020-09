Slovenki na mirnih vodah letos brez mednarodnih tekem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špela Ponomerenko Janić in Anja Osterman

Slovenski kajakaški dvojec na mirnih vodah Špela Ponomerenko Janić in Anja Osterman, slovenski adut za kolajne na olimpijskih igrah v Tokiu, bo letos ostal brez mednarodnih tekem. Koprčanki sta se namreč odločili, da ne bosta nastopili na edini tekmi svetovnega pokala v Szegedu in sta že končali sezono.

"Res je, da so Madžari zelo zaostrili pogoje za nastop v Szegedu, ampak to ni glavni razlog, zakaj tam ne bova nastopili. Doslej sva septembra vsako leto počivali in za počitek sva se odločili tudi letos. V pripravah za olimpijske igre ne bova ničesar spreminjali," je dejala Ostermanova, Ponomarenko Janićeva pa je potrdila, da bo pozimi odšla na priprave v Avstralijo, kljub temu, da bo njen prvi otrok odšel v šolo: "Šola nam gre zaenkrat zelo na roko."