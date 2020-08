Nov naslov državne prvakinje za Špelo Ponomarenko Janić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še drugi dan zapored je na najvišjo stopničko med kajakašicami stopila Špela Ponomarenko Janić, ki je na 500-metrski razdalji za dve sekundi in pol prehitela kolegico v dvojcu Anjo Osterman, na tretje mesto pa je znova priveslala Mia Medved.

Šmit za las ugnal Zakrajška

Zelo tesen je bil moški kajakaški finale na 500 metrov, kjer je Rok Šmit za 22 stotink sekunde ugnal Jošta Zakrajška, na tretje mesto pa je priveslal Miha Fartek. "Tekma je bila dobra, udarila sva se do konca, bilo je zelo zanimivo. Pogoji so dobri, voda je mirna. Bila je zabavna tekma," je povedal Šmit, ki je ta konec tedna zabeležil kar precej nastopov: "V letošnji sezoni se za zdaj še bolj ukvarjamo s kondicijo, tako da se to ne pozna toliko. Bolj je problematična vročina."

V kanuju je tako kot na 200 metrov zmagal Dejan Jakomin, pred Majem Oštrbenkom in Nejcem Gradiškom.

Foto: Nina Jelenc

V konkurenci kajakaških dvojcev na 200 metrov sta bila brez prave konkurence Rok Šmit in Miha Fartek. Bohinjska naveza je bila več kot šest sekund hitrejša od Mateja Ivančiča in Mateja Madruše, na tretje mesto pa sta priveslala Jakob Stanič in Matija Preskar.

V ženski konkurenci dvojcev na 200 metrov sta si naslov državnih prvakinj priveslali Mia Medved in Eva Jeklin, pred Nejo Vodopivec in Melanie Schembri Waite ter Brino Novak in Tjašo Flegar.

Na 1.000 metrov sta bila med dvojci najhitrejša Anže Urankar in Simon Oven, druga sta bila Alen Mugerli in Jan Černe, tretja pa Anže Pikon in Andraž Korošec.

Med kajakašicami sta na 1.000 metrov zmagali sestri Manca in Tjaša Mikelj, pred Mio Medved in Evo Jeklin ter Nejo Vodopivec in Melanie Schembri Waite.

Foto: Nina Jelenc

Zakrajšek suvereno na najdaljši razdalji

Na najdaljši 5000-metrski razdalji je med kajakaši daleč najboljši čas dosegel Jošt Zakrajšek, ki je bil skoraj dve minuti hitrejši od vseh tekmecev. Na drugo mesto je priveslal Simon Oven, tretji pa je bil Tit Faletič. V ženski konkurenci je večino tekme vodila Ana Šteblaj, ki pa je v zadnjem delu izgubila moč, tako da jo je prehitela Tjaša Mikelj, na tretje mesto pa je priveslala Manca Mikelj.

Preberite še: