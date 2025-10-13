Večina ljudi tekoči puder še vedno nanaša neposredno na čopič ali gobico, a zaradi te navade ga pogosto nanesemo preveč, rezultat pa je manj naraven videz. Na družbenih omrežjih je zaokrožil preprost trik, ki poskrbi, da puder deluje lahkotno in skoraj neopazno. Razkrivamo vam ga v nadaljevanju tega članka.

Namesto da puder nanesete na čopič, ga najprej položite na hrbtno stran roke. Tako se izdelek rahlo ogreje in postane mehkejši, bolj podoben teksturi kože. Nato čopič nežno potapkajte v puder. To naredite večkrat, z občutkom, da se enakomerno razporedi med ščetinami.

S tem imate večji nadzor nad količino in lahko puder nanašate postopoma, v tankih slojih. Rezultat je naraven, enakomeren videz, brez sledi težke podlage. Vaša koža je videti sveža, spočita in urejena.

Gre za majhno spremembo v rutini, ki pa naredi veliko razliko. Popoln nanos se ne začne s popolnim čopičem, temveč kako z njim ravnate.

