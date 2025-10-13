Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ličenje puder ličila TikTok viralno

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 4.00

6 ur, 44 minut

Kako do naravnega videza s pudrom? Razkrivamo preprost trik.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ličila | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Večina ljudi tekoči puder še vedno nanaša neposredno na čopič ali gobico, a zaradi te navade ga pogosto nanesemo preveč, rezultat pa je manj naraven videz. Na družbenih omrežjih je zaokrožil preprost trik, ki poskrbi, da puder deluje lahkotno in skoraj neopazno. Razkrivamo vam ga v nadaljevanju tega članka.

@trevorbarrett Do’s & Don’ts of Foundation Brushes! Save this for later🥰 This simple mistake can cause you a lot of makeup troubles! What would you like to learn about next?🤍 I used the @Morphe Cosmetics Foundation brush & @makeupforever HD Glowy Foundation in 1N06 - All foundation favorites listed in my bio! #makeuptutorial #makeuphacks #concealer #Foundation ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Namesto da puder nanesete na čopič, ga najprej položite na hrbtno stran roke. Tako se izdelek rahlo ogreje in postane mehkejši, bolj podoben teksturi kože. Nato čopič nežno potapkajte v puder. To naredite večkrat, z občutkom, da se enakomerno razporedi med ščetinami.

S tem imate večji nadzor nad količino in lahko puder nanašate postopoma, v tankih slojih. Rezultat je naraven, enakomeren videz, brez sledi težke podlage. Vaša koža je videti sveža, spočita in urejena. 

@katiejanehughes Have you primed the brush yet? #Primer #MakeupTricks #Concealer #ConcealerHack #Complexion #PrimeTheBrush #KJH #TryThisCelebrityMakeArtist ♬ original sound - Katiejanehughes

Gre za majhno spremembo v rutini, ki pa naredi veliko razliko. Popoln nanos se ne začne s popolnim čopičem, temveč kako z njim ravnate.

Preberite še:

ličila
Trendi Trik z ličili, ki je obsedel družbena omrežja
ustnice, lepota, ženske
Trendi Nov lepotni trend: flomaster namesto svinčnika za ustnice
ličila
Trendi Razlika med kremnim bronzerjem in bronzerjem v kamnu: kateri je pravi za vas?
ličenje puder ličila TikTok viralno
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.