Taja Kaja Cekuta

ličila viralno trik rdečilo za obraz TikTok

Trik z ličili, ki je obsedel družbena omrežja

Taja Kaja Cekuta

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

TikTok sta zavzeli novi tehniki za nanos rdečila. Z njima lahko popolnoma spremenite videz ličnic, saj ustvarita optično drugačno obliko obraza.

@emilietommerberg

Such a good blush hack💕

♬ suara asli - 𝟑𝟎𝟑 𝐏𝐧♬

Trikotna tehnika

S kazalcem in sredincem naredimo trikotnik. Spodnji prst postavimo na ličnico, zgornjega pa nekoliko višje, skoraj pod zunanji kotiček očesa. Nato med prstoma nanesemo rdečilo in ga zabrišemo navzgor. Takšen nanos poskrbi, da obraz deluje dvignjen, ličnice poudarjene, videz pa bolj definiran.

Tehnika "L"

Prsta postavimo v obliko črke L, enega vodoravno na ličnico, drugega navpično ob zunanji strani očesa. Rdečilo nanesemo v kot med prstoma in ga zabrišemo. S tem ustvarimo bolj svež in mladosten videz z nežno poudarjenimi lici, ki dajejo obrazu mehkejšo obliko.

Foto: Shutterstock

Nasvet za najboljši rezultat

Uporabite kremno rdečilo in ga zabrišite s prsti ali gobico. Če želite več obstojnosti, dodajte čez še rdečilo v prahu oziroma kamnu v podobnem odtenku. Pri obeh tehnikah je ključno to, da poteze vedno vlečemo navzgor, tako dosežemo optični vzdig obraza.

Foto: Shutterstock

ličila viralno trik rdečilo za obraz TikTok
