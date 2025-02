Kateri odtenek roza šminke vam bo najbolj pristajal?

Hladni podton

Če ima vaša koža hladen podton, to pomeni, da so vaše žile na zapestju videti bolj modre ali celo vijolične. Srebrn nakit ljudem s hladnim podtonom običajno bolj pristoji kot zlat. Zanje so idealni odtenki roza šminke s hladnimi podtoni, kot so jagodno roza, malina in roza z modrikastim podtonom. Ti odtenki poudarijo naravno svežino obraza in ustvarijo elegantno ravnovesje.

Topel podton

Topel podton kože najlažje prepoznamo po tem, da so žile na zapestju bolj zelenkaste. V tem primeru zlati nakit bolj pristoji kot srebrn. Topel podton ima pogosto rumenkast ali breskvast pridih, zato so najboljša izbira roza odtenki s toplimi podtoni, kot so lososova, koralna, marelična in breskvasta roza. Ti odtenki lepo dopolnjujejo naravno toplino vaše kože in ji dajejo sijoč videz.

Oliven podton

Koža olivne barve ima specifičen zlatkasto-zelenkast podton, ki lahko včasih deluje nevtralno, vendar ima pogosto globok pridih topline. Ljudje z olivnim podtonom lahko nosijo tako tople kot hladne odtenke, a jim najbolj pristajajo globlje, bogate roza barve, kot so malinova, temna vrtnica ali jagodna roza. Za še boljši učinek se lahko kombinira roza z rjavo. Ustnice obrobite z rjavim svinčnikom, v notranjost pa dodajte roza šminko. Za piko na i bo na koncu poskrbel še glos za ustnice.

Mešani podtoni

Če imate težave pri določanju podtona svoje kože, obstaja velika verjetnost, da imate nevtralen ali mešan podton. To pomeni, da se vam podajo tako hladni kot topli odtenki. Pri izbiri roza šminke lahko eksperimentirate s klasično roza barvo, rožnim nude odtenkom ali celo umazano roza, ki se prilega različnim odtenkom kože. Za svež in naraven videz izberite srednje intenzivne tone, ki niso ne preveč hladni in ne preveč topli.

Preberite še: