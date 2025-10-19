Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Nedelja,
19. 10. 2025,
15.38

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop dvojčka horoskop škorpijon horoskop horoskop

Nedelja, 19. 10. 2025, 15.38

54 minut

Tem znakom horoskopa nihče ne verjame, tudi ko govorijo resnico

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
dekle, ženska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ob nekaterih ljudeh smo preprosto sumničavi, čeprav za to nimamo očitnega razloga. Morda v njihove besede ne verjamemo zaradi načina, na katerega jih izgovorijo, morda zaradi njihovega pogleda ali pa gest, ki jim ne zaupamo. Takšen nehvaležni položaj praviloma doleti pripadnike treh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Škorpijoni imajo prirojeno intenzivnost, ob njihovih očeh se vedno zdi, kot da nekaj skrivajo, tudi če vas le poslušajo. Izžarevajo samozavest, ki marsikoga zmede, in tudi ko so popolnoma iskreni, ton njihovega glasu ali pa pogled dajeta občutek, da je nekaj ostalo neizgovorjeno. Mnogi jim ne verjamejo na besedo, ker nikoli ne povedo vsega, a to ne pomeni, da lažejo. Le varujejo svojo zasebnost.

Dvojčka

Dvojčki bliskovito hitro menjajo teme, izraz na obrazu in razpoloženje. Njihova radovednost in duhovitost se v družbi vedno sijajno obneseta, a hkrati dajejo vtis, da igrajo nekakšno igro. Zaradi tega jih drugi pogosto ne jemljejo resno in ob njihovih besedah ostanejo zadržani, pa čeprav ni v njih nobenega slabega namena. Dvojčki radi improvizirajo, a to marsikdo razume kot manipulacijo.

Vodnar

Vodnarji preprosto razmišljajo drugače. Njihove ideje so napredne, nekonvencionalne in se ne skladajo s pričakovanji drugih. Ko povedo, kar imajo v mislih, jih ljudje le redko takoj razumejo in zato postanejo sumničavi. Vodnarji ob tem dajejo vtis oddaljenosti ali hladnosti, zaradi česar jim je še težje zaupati. Praviloma so veliko bolj iskreni, kot delujejo, a ljudi zmedejo s svojim izražanjem.

Preverite svoj današnji horoskop.

ura, zamuda
Trendi Ljudje, rojeni v teh znamenjih, vedno zamujajo
zabava, bazen
Trendi Najbolj nore zabave prirejajo ti znaki horoskopa
moški, ženska
Trendi Nebesna znamenja, ki znajo vsem pokvariti dan
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop dvojčka horoskop škorpijon horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.