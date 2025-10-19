Tem znakom horoskopa nihče ne verjame, tudi ko govorijo resnico

Ob nekaterih ljudeh smo preprosto sumničavi, čeprav za to nimamo očitnega razloga. Morda v njihove besede ne verjamemo zaradi načina, na katerega jih izgovorijo, morda zaradi njihovega pogleda ali pa gest, ki jim ne zaupamo. Takšen nehvaležni položaj praviloma doleti pripadnike treh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Škorpijoni imajo prirojeno intenzivnost, ob njihovih očeh se vedno zdi, kot da nekaj skrivajo, tudi če vas le poslušajo. Izžarevajo samozavest, ki marsikoga zmede, in tudi ko so popolnoma iskreni, ton njihovega glasu ali pa pogled dajeta občutek, da je nekaj ostalo neizgovorjeno. Mnogi jim ne verjamejo na besedo, ker nikoli ne povedo vsega, a to ne pomeni, da lažejo. Le varujejo svojo zasebnost.

Dvojčka

Dvojčki bliskovito hitro menjajo teme, izraz na obrazu in razpoloženje. Njihova radovednost in duhovitost se v družbi vedno sijajno obneseta, a hkrati dajejo vtis, da igrajo nekakšno igro. Zaradi tega jih drugi pogosto ne jemljejo resno in ob njihovih besedah ostanejo zadržani, pa čeprav ni v njih nobenega slabega namena. Dvojčki radi improvizirajo, a to marsikdo razume kot manipulacijo.

Vodnar

Vodnarji preprosto razmišljajo drugače. Njihove ideje so napredne, nekonvencionalne in se ne skladajo s pričakovanji drugih. Ko povedo, kar imajo v mislih, jih ljudje le redko takoj razumejo in zato postanejo sumničavi. Vodnarji ob tem dajejo vtis oddaljenosti ali hladnosti, zaradi česar jim je še težje zaupati. Praviloma so veliko bolj iskreni, kot delujejo, a ljudi zmedejo s svojim izražanjem.