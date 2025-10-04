Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
4. 10. 2025,
17.57

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop lev horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop horoskop

Sobota, 4. 10. 2025, 17.57

22 minut

Najbolj nore zabave prirejajo ti znaki horoskopa

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
zabava, bazen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pri nekaterih ljudeh je vsako praznovanje tako divje, da se o njem govori še mesece. Tudi najbolj običajen dan znajo spremeniti v pravi spektakel in kjerkoli se pojavijo, je zabava zagotovljena.

Lev

Levi so rojeni kralji in kraljice zabav. Na njihovih rojstnih dnevih se vedno zbere ogromno ljudi, vse zabave so neznansko glamurozne in na vsaki pripravijo presenečenje, ki ga ni nihče pričakoval. Levi preprosto vedo, kako pritegniti pozornost in poskrbeti, da se vsi počutijo kot del velike in spektakularne predstave.

Strelec

Strelci obožujejo pustolovščine in nova doživetja, zato tudi praznovanja, ki jih organizirajo, niso nikoli klasična. Raje priredijo izlet ali noro tematsko zabavo, v vsakem primeru pa je doživetje nepozabno. Vedno so neizmerno navdušeni nad življenjem, kar prenesejo tudi na preostale, ki se ob njih vedno sprostijo in veselijo.

Dvojčka

Dvojčki v vsako družbo prinesejo energijo, smeh in zgodbe, ki jim ni konca. Njihova praznovanja in zabave so polni presenečenj, spontanih iger in druženja, ki traja do zgodnjih jutranjih ur. Imajo neverjetno sposobnost povezovanja ljudi, zato se na zabavah, ki jih priredijo, pogosto rojevajo nova prijateljstva.

Oven

Ovni so vedno pripravljeni na akcijo, praznovanja in zabave pa so idealna priložnost, da pokažejo svoj temperament. Na druženjih pri njih ni nikoli tišine, nujni so glasna glasba in ples ter atmosfera, ki vse goste sili v to, da se pridružijo veselju. Njihova energija deluje kot magnet, ki vse zbrane povleče v isti ritem.

Preverite svoj današnji horoskop.

otroci
Trendi Najbolj uspešni otroci se rodijo v teh znamenjih
ženska, dekle
Trendi Večno užaljeni: ljudje, rojeni v teh znakih, ne prenesejo kritike
ženska, dekle
Trendi Ta nebesna znamenja uživajo v spogledovanju, a nočejo resne zveze

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop lev horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.