Oven

Tistega, kar se je do sedaj pokazalo kot uspešno, res ni treba spreminjati. Razčistite vse sporne zadeve in tisto, kar boste na ta način dosegli, se vam bo še kako obrestovalo tudi v prihodnosti. Ostanite na varni razdalji in držite se preverjenih stvari, ker boste tako bolj uspešni, kot če bi skušali nekaj postaviti na novo.

Bik

Večino dneva boste sanjavi, s čimer si boste lahko nakopali težave. V neki zadevi pa boste odnekoga zahtevali toliko natančnosti, da boste pri tem presegli vse meje. Ob koncu dneva boste ugotovili, da škodujete predvsem sami sebi. Radi pretiravate, a tokrat res pazite, da ne boste prestopili kritične meje.

Dvojčka

Danes boste bolj čustveni in subjektivni. Potrebovali boste nekaj časa samo zase, ker boste hoteli dobiti odgovore na vprašanja glede odnosa, v katerem ste se znašli. Vzemite si ga in sedaj razčistite vse sporno, kajti kasneje utegnete biti še nekoliko bolj čustveni in možnosti za realni vpogled v dejansko stanje bodo manjše.

Rak

Kljub zaskrbljenosti boste z nekom v bližnji okolici zmogli najti skupni jezik. Potem pa boste morali biti izredno zbrani, da ne boste ponovili napake, saj bi lahko imela neprijetne posledice. Premislite, s čim ste si sploh zaslužili še eno priložnost. V takšnih primerih gre bolj za izjemo kot pravilo. Odleglo vam bo.

Lev

Usmerjena sta drug k drugemu in želita čim več časa preživeti skupaj. Obilje romantičnih trenutkov in iskrenih ljubezenskih izjav bo vajin odnos še dodatno učvrstilo. Uresničevali boste vse njegove zamisli in uživali v skupnem uspehu. Obojestranska sreča in zadovoljstvo bosta v polnem razmahu.

Devica

Privlačnost, ki jo čutite do nekoga, vas bo gnala v dokaj nenavadne odločitve. Čeprav to ni v vaši naravi, se boste vedli kot nekdo, ki ima vse pod nadzorom. Partner vas bo navdihoval in gnal za velikimi dosežki in uspehi. Z manjšimi težavami bo vajin odnos ostal nežen in poln razumevanja.

Tehtnica

Če ste bili še včeraj nestrpni, se boste danes že počutili bolje. Zdelo se vam bo, da vas nič ne more spraviti s tira. Mirni boste, a pomirili vas bodo drugi. Delovne obveznosti boste opravili brez večjih težav, saj boste premogli izjemen nivo koncentracije. Ob večeru boste v sebi čutili nostalgijo za preteklimi časi.

Škorpijon

Pričakujte, da bo vaša zagnanost in vztrajnost pri opravičevanju stališč pripeljala samo do sporov in nesoglasij. Ko boste začutili, da se mora nekdo pred vami nenehno opravičevati in braniti, odnehajte. Z vojno ne boste dosegli nič, razen izgube. Danes bodite kar se da potrpežljivi in šele jutri poiščite prave odgovore.

Strelec

Razpoloženje bo danes še vedno malce slabše, kar se bo odsevalo v partnerskem odnosu. Vezani boste čutili oddaljenost. Zaupajte partnerju, kako se počutite. Naj depresivno počutje ne stopi med vaju. Partner vam mora dati nov zagon. Dopustite to možnost. Samske bodo čustva, ki jih gojite do določene osebe, povsem zmedla.

Kozorog

Današnji dan bo zelo umirjen. Zvečer si boste vzeli čas za bližnjo osebo ali simpatijo. Če ste samski, obstaja verjetnost, da se bo vaš stan kmalu spremenil. Čaka vas čudovit večer, poln ljubezni. Vezani boste zadovoljni s svojo boljšo polovico. Med vama bo obilo ljubezni in razumevanja. Pogovor vama je resnično koristil.

Vodnar

Pazite, da ne bodo osebne težave danes vplivale na vaše delo. Zdelo se vam bo, da ste z mislimi povsem drugje. Ne dopustite si te zmedenosti. Nadzorujte svoje misli, posvetite se delu. Spor je mimo, zato se danes odločite za nov začetek. Pazite na upravljanje z denarjem. Včasih imate nerealne želje, ki vam v denarnici pustijo globoke sledi.

Ribi

Ne prelagajte svoje slabe volje na ljudi, ki so vam blizu. Če ste vezani, se izogibajte konfliktom. Partner vas ima že dovolj, težave med vama so vidne. Ne znašajte se nanj, saj vam želi samo pomagati. Samski boste dobili občutek, da ste spoznali osebo, po kateri hrepenite že celo življenje. Dobili boste nov zagon. Veselite se teh občutkov.