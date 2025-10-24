Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
24. 10. 2025,
15.44

36 minut

Petek, 24. 10. 2025, 15.44

Ti znaki horoskopa najslabše skrbijo za svoje zdravje

Siol.net

ženska, dekle, nočno življenje, klub | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Za nekatera nebesna znamenja velja, da za svoje telo preprosto ne skrbijo in jim zdravje ni pomembno. Nekateri so taki zaradi stresnega življenja ali lenobe, drugi pa so preprosto prepričani, da so neuničljivi.

Oven

Ovni imajo energično in hitro osebnost, ki pa jih pogosto privede v težave. Njihov moto "hitreje, močneje, višje" je lahko usoden za zdravje. Preskakujejo obroke, ne spijo dovolj, telesne poškodbe pa se jim zdijo malenkosti, ki bodo minile same od sebe. Namesto da bi poslušali svoje telo, ovni raje stisnejo zobe in gredo naprej – vse dokler jih v premor ne prisili izčrpanost.

Dvojčka

Dvojčki imajo težave z disciplino, sploh ko gre za zdrave navade. Njihov ritem življenja je hiter in v njem pogosto pozabijo na pravilno prehrano, pitje zadostne količine vode in dovolj počitka. Ko so pod stresom, se zatečejo k slabim navadam, kot so kajenje, zabave pozno v noč in nereden spanec. Čeprav delujejo veselo in aktivno, so dvojčki pogosto kronično izčrpani.

Lev

Levi nočejo nikoli priznati šibkosti, zato bolečine, utrujenost ali bolezen prikrivajo z nasmehom in lažnim vtisom moči. Namesto da bi šli k zdravniku, skušajo težave rešiti sami, kar jih pogosto privede v še resnejše težave. Zaradi velikega ega nočejo priznati, da potrebujejo pomoč, dodatno pa njihovo ravnovesje ruši stres zaradi potrebe, da bi bili vedno najboljši.

Strelec

Strelci obožujejo avanture, adrenalin in nova doživetja, prav ta potreba po svobodi pa jih pogosto pripelje v skrajnosti. Hrana, pijača, pomanjkanje spanca in pretirana telesna aktivnost – strelci gredo pri vsem čez mejo. Živijo po principu "vse ali nič", zdravje pa je zanje obrobna tema. Ne ustavijo se, vse dokler jih telo resno ne opozori – pa še takrat le za hip.

Vodnar

Vodnarji so tako prezaposleni z idejami, načrti in projekti, da preprosto pozabijo na osnovne telesne potrebe. Preskakujejo obroke, pozabijo piti vodo, telesna vadba pa se jim zdi izguba časa, ki bi ga lahko porabili za "nekaj pametnejšega". Njihov mentalni svet je vedno na prvem mestu, medtem ko se s telesom ne ukvarjajo, dokler jih to samo ne prisili v spremembo navad.

