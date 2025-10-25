Oven

Tisti, ki imate ustaljen odnos, boste danes zaupali partnerju presenetljivo novico. Ta ga bo navdušila. Pričakujte povabilo na kosilo ali večerjo. Obnovila se bo romantičnost med vama. Samski boste začutili posebno kemijo med vami in osebo, ki ste jo spoznali pred kratkim. Le pogumno, ne bojte se zveze.

Bik

Danes boste še vedno polni energije. Zdelo se vam bo, da boste lahko mirno opravili vse delovne obveznosti, za katere ste zadolženi. Danes morate paziti na nespečnost. Planeti vam ne bodo naklonjeni, zato se ponoči ne boste ravno spočili. Privoščite si že popoldanski počitek, saj si boste tako nabrali nove moči.

Dvojčka

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se. Danes bodo vidni premiki na bolje. Razmišljali boste o osebi, ki vam je izkazala pozornost.

Rak

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šlo. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Lev

Planeti vam bodo danes namenili moč. Na čustvenem področju boste odločni in močni. Zdelo se vam bo, da imate preveč energije. Vložite jo v vajin odnos s partnerjem, ponovno bosta dobila občutek, da sta nerazdružljiva. Samski si boste vzeli čas zase. Vzemite si, kar potrebujete, vaše notranje zadovoljstvo naj bo na prvem mestu.

Devica

Vezani boste danes izboljšali odnos s partnerjem, saj bosta razjasnila pretekla nesoglasja, ki so se pojavila nedolgo nazaj. Zaupajte mu, kaj vse vas je zmotilo in kaj želite izboljšati. Ljubezen je trud. V ljubezensko življenje samskih bo v večernih urah stopila strast in želja po osvajanju.

Tehtnica

Povečana občutljivost utegne povzročiti kar nekaj težav, predvsem na čustvenem oziroma partnerskem področju. Pazite, kako se boste odzivali na partnerjeve opazke, da ne boste povzročili neplodnih prepirov. Če boste prvo polovico dneva preživeli v krogu domačih, le dajte vse od sebe.

Škorpijon

Zvečer se odpravite na kakšno kulturno prireditev in tako sprostite duha ter pomirite telo. Vsi tisti, ki vas to ne zanima, pa nikar ne oklevajte in se posvetite drugemu opravku ali pa športu, ki bo poskrbel, da boste zvečer trdno zaspali. S službo in težavami na poslovnem področju pa se danes nikar ne obremenjujte.

Strelec

Po vsej verjetnosti boste danes precej občutljivi. Situacija na partnerskem področju bo presegala vse meje, kar vas bo spravilo v obup. Ne boste vedeli točno, kakšen način komunikacije ubrati z vašim partnerjem. Ohranite upanje in raje poskrbite za svoje dobro počutje. Samski boste danes zelo neučakani.

Kozorog

S pomembnimi odločitvami pa počakajte do jutri, ko se vam bo zbistril um. Tisti, ki ste v razmerju, boste tokrat vso pozornost naklonili zvezi. Začutili boste potrebo po bližini. To boste še najlažje dosegli z ohranjanjem redne komunikacije s partnerjem. Samske bo zajela melanholija. Nikar zaradi tega ne spremenite načrtov za nocoj.

Vodnar

Če ste na začetku novega poznanstva, ne pozabite na iskrenost, saj bi v nasprotnem primeru zapravili ugodno priložnost. Verjemite vase in dovolite samozavesti, da privre na dan, saj boste le tako uspešni. Sicer pa je pred vami dan, ki ga le dobro izkoristite. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili.

Ribi

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.