A. Ž., STA

Boštjan Poklukar Novo mesto Romi Damjan Petrič

Poklukar in Petrič obsojata napad na moškega v Novem mestu; v torek izredna seja občinskega sveta

Boštjan Poklukar in Damjan Petrič | Foto STA

Boštjan Poklukar in Damjan Petrič

Foto: STA

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič sta v oddaji 24ur obsodila napad na moškega, ki ga je v jutranjih urah pred lokalom Patriot v Novem mestu napadel in močno poškodoval 20-letnik in se v bolnišnici bori za življenje. Po poročanju Slovenskih novic je moški v bolnišnici umrl. Župan Gregor Macedoni je za torek sklical izredno sejo občinskega sveta.

Kot je ob robu slovesnosti ob dnevu suverenosti v Medvodah za 24ur dejal Damjan Petrič, policija zaradi perečih romskih vprašanj že več kot leto dni intenzivno izvaja dodatne naloge na območju jugovzhodne Slovenije. Te izvajajo s povečano prisotnostjo vseh policijskih sil, tako policistov iz Novega mesta kot tudi iz ostale Slovenije. Sam ocenjuje, da je policistov dovolj, "treba pa je povedati, da je vsakršno kaznivo dejanje težko preprečiti, sploh če ni vnaprej nekih indicev, ki bi kazali nanj," je dejal.

20-letni storilec je bil že prej obravnavan zaradi nasilja

Poudaril je, da so vsa najhujša kazniva dejanja zoper življenje in telo v jugovzhodni Sloveniji preiskana, kar pomeni, da so storilci odkriti, večinoma pa tudi privedeni k preiskovalnemu sodniku. "Tudi v tem primeru je bil storilec takoj po intenzivni kriminalistični preiskavi odkrit, odvzeta mu je prostost, zdaj pa se preiskuje še ostale okoliščine," je dejal.

Novice Ganljiv zapis nečakinje brutalno pretepenega Toneta

Potrdil je, da je bil 20-letni storilec, ki je napadel moškega, kot mladoletnik že obravnavan za posamezna kazniva dejanja z elementi nasilja.

Poklukar: Mesto storilca je v zaporu

Po besedah Boštjana Poklukarja je zdaj na pravosodnih organih, da storilca sprocesirajo in da gre tja, kjer mu je seveda mesto, torej v zapor. Priznal je, da varnostni položaj v jugovzhodni Sloveniji že več kot eno leto ni stabilen in da imajo na tem področju še velike izzive.

Občane in občanke je pozval, naj prijavljajo vsa sumljiva ravnanja, če pride do napada, do kakršnega je prišlo danes in naj to takoj sporočijo policiji.

Do zdaj prijeli zgolj enega osumljenca

Moški je bil pred lokalom napaden okoli 2.30, ko je prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. Po prvih informacijah naj bi ga pred lokalom pretepla skupina Romov, a je policija sporočila, da je do zdaj v zvezi z dogodkom prijela zgolj enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo drug.

Novice Za napadalca na 72-letnega Toneta iz Kleč odredili pripor

Dogodek so danes ostro obsodili v Mestni občini Novo mesto, župan Gregor Macedoni je za torek ob 17. uri sklical izredno sejo občinskega sveta. Ob tem občina vabi občanke in občane, da v času seje s simboličnim zborom na Glavnem trgu izrazijo podporo prizadevanjem lokalne skupnosti za večjo varnost, in jasno sporočijo državi, da so sistemske spremembe nujne.

Nasilni dogodek namreč dokazuje, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa, so sporočili iz občine. Na izredno sejo, na kateri bodo obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji, so vabljeni tudi predsednik vlade Robert Golob, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za delo Luka Mesec, ministrica za pravosodje Andreja Katič, generalna državna tožilka Katarina Bergant, podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto in generalni direktor policije Damjan Petrič, so sporočili.

Novice Strojanovi napadli 72-letnika in ga brutalno pretepli?
Novice Množica na shodu v Šentjerneju zahtevala ukrepe za reševanje romskih vprašanj
Boštjan Poklukar Novo mesto Romi Damjan Petrič
